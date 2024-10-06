Στον τόπο της "τραγωδίας και της θλίψης" επέστρεψε χθες ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδόν τρεις μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια για να υποσχεθεί στους υποστηρικτές του τη νίκη στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι από τους πυροβολισμούς της 13ης Ιουλίου που είχαν ως στόχο τον Ντόναλντ Τραμπ, ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, ενώ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τραυματίστηκε από τη σφαίρα στο αυτί.

«Για 15 δευτερόλεπτα, ο χρόνος σταμάτησε», είπε ο Τραμπ στο πλήθος. «Αυτό το μοχθηρό τέρας εξαπέλυσε το κακό… δεν πέτυχε τον στόχο του».

Ωστόσο, στη συγκέντρωση του Σαββάτου, τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά μετά τις δύο απόπειρες κατά της ζωής του Τραμπ, με τη δεύτερη να σημειώνεται τον περασμένο μήνα στο γήπεδο του γκολφ στο West Palm Beach της Φλόριντα.

Παρόντες ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς, καθώς και ο γιος του Έρικ Τραμπ, η νύφη Λάρα Τραμπ και ο δισεκατομμυριούχος τεχνολογίας Ίλον Μασκ, ο οποίος στηρίζει πολιτικά τον Τραμπ μετά τον προηγούμενο πυροβολισμό.

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κατηγόρησε το «διεφθαρμένο σύστημα», και υποσχέθηκε ότι θα επαναφέρει τον «σεβασμό» στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και θα κλείσει τα «ανοιχτά σύνορα», τα οποία -όπως ισχυρίστηκε - είναι πηγή εγκλήματος.

«Αξίζετε μια κυβέρνηση που προστατεύει και σέβεται τους πολίτες της, υπερασπίζεται την κυριαρχία, την ασφάλειά σας, την αξιοπρέπειά σας και την ελευθερία σας», είπε στους χιλιάδες Αμερικάνους που συγκεντρώθηκαν στους εκθεσιακούς χώρους στο Μπάτλερ και χειροκροτήθηκε έντονα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε επίσης στους πολιτικούς του αντιπάλους, κατηγορώντας τους ότι τον «συκοφάντησαν» και προσπάθησαν να παρέμβουν στις εκλογές και «ποιος ξέρει - ίσως και να προσπάθησαν να με σκοτώσουν».

«Αλλά δεν σταμάτησα ποτέ να παλεύω για σας», πρόσθεσε. «Ποτέ δεν θα το κάνω».

Ο Τραμπ αναφέρθηκε αρκετές φορές στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον Κόρεϊ Κομπετόρε, τον εθελοντή πυροσβέστη που σκοτώθηκε στους πυροβολισμούς του Ιουλίου.

«Έχει γίνει λαϊκός ήρωας», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Ο όμορφος μας Κόρεϊ».

Ο πρώην πρόεδρος επαίνεσε τον Έλον Μασκ και τον προσκάλεσε στη σκηνή. Αυτές είναι «οι πιο σημαντικές εκλογές της ζωής μας» είπε στους συγκεντρωμένους ο μεγιστάνας της τεχνολογίας και τους προέτρεψε να εγγραφούν και να εκλέξουν τον Τραμπ.

Μεταξύ 25.000 και 30.000 άνθρωποι αναμένονταν στη συγκέντρωση, το οποίο προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στην αγροτική πόλη βόρεια του Πίτσμπουργκ για ολόκληρο το Σάββατο. Πολλοί περίμεναν έως και 10 ώρες κάτω από τον δριμύ ήλιο για να περάσουν τη σειρά των πλανόδιων που πουλούσαν σημαίες, καπέλα, πινακίδες και πορτοκαλί περούκες της καμπάνιας Trump-Vance.

Πηγή: skai.gr

