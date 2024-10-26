Ουκρανία: 5 νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα εναντίον της Ντνίπρο και της περιφέρειας του Κιέβου

Ρωσική πυραυλική επίθεση χθες Παρασκευή το βράδυ εναντίον της πόλης Ντνίπρο στην κεντροανατολική Ουκρανία προκάλεσε τον θάνατο δύο ενηλίκων και ενός παιδιού και τον τραυματισμό ακόμη 19 ανθρώπων, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Από άλλα ρωσικά νυχτερινά πλήγματα σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και ένας ακόμη τραυματίστηκε στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με την περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Εξάλλου πλήγμα με drone εναντίον κτηρίου κατοικιών στο Κίεβο προκάλεσε χθες τον θάνατο μίας εφήβου και τον τραυματισμό πέντε ακόμη ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ντνίπρο, περιλαμβανομένου ενός παιδιού. Δεκαεννέα άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις είναι παιδιά», ανέφερε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Λισάκ.

Οκτώ άνθρωποι νοσηλεύονται μετά από αυτή την «επίθεση με πυραύλους» που σημειώθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυκτα, σύμφωνα με τον ίδιο.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε κτήρια κατοικιών, σπίτια καθώς και στις εγκαταστάσεις ενός νοσοκομείου.

Ο Λισάκ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από κατεστραμμένα κτήρια, περιτριγυρισμένα από ερείπια, και κάτι που μοιάζει με δωμάτιο νοσοκομείου με τα τζάμια σπασμένα.

Η Ντνίπρο είναι μια μεγάλη πόλη που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δνείπερου, σχετικά μακριά από το μέτωπο, η οποία όμως γίνεται συχνά στόχος αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας.

Από τις επιθέσεις στην περιφέρεια του Κιέβου σκοτώθηκε μία γυναίκα και ένας έφηβος τραυματίστηκε στη διάρκεια της νύκτας, επεσήμανε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση.

Νωρίτερα χθες το βράδυ drone έπεσε σε κτήριο κατοικιών στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά.

Από το πλήγμα αυτό σκοτώθηκε μία έφηβη και τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Σέρχιι Πόπκο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για την 16η αεροπορική επίθεση της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου αυτόν τον μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

