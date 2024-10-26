Ο Κιρ Στάρμερ κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση μετά τα ισραηλινά αντίποινα στο Ιράν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να απαντήσει στα σημερινά πλήγματα του Ισραήλ εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Δηλώνω ξεκάθαρα ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό του απέναντι στην ιρανική επίθεση. Δηλώνω επίσης ξεκάθαρα ότι πρέπει να αποφύγουμε την περαιτέρω περιφερειακή κλιμάκωση και καλώ όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Το Ιράν δεν θα πρέπει να απαντήσει» τόνισε ο Στάρμερ μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου από τη Σαμόα όπου παρίσταται στη σύνοδο κορυφής των επικεφαλής κυβερνήσεων των χωρών της Κοινοπολιτείας.

Νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν απαντώντας στην ιρανική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

