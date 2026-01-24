Ουγκάντα: Στρατιώτες επιτέθηκαν και κακοποίησαν τη σύζυγο του ηγέτη της αντιπολίτευσης

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Ουγκάντα, Μπόμπι Γουάιν, δήλωσε το Σάββατο ότι η σύζυγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού στρατιώτες εισέβαλαν στην κατοικία τους, την έγδυσαν μερικώς και προσπάθησαν να την πνίξουν.

Ο Γουάιν, πρώην ποπ σταρ που έγινε πολιτικός, δεν βρισκόταν στο σπίτι και κρύβεται, αφού διέφυγε από προηγούμενη έφοδο στην οικία του την περασμένη εβδομάδα, λίγες ώρες πριν ανακοινωθεί ως δεύτερος στις προεδρικές εκλογές της 15ης Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο, στρατιώτες εισέβαλαν βίαια στο σπίτι του ηγέτη της αντιπολίτευσης στο προάστιο Μαγκέρε, στα βόρεια της Καμπάλα, σπάζοντας πόρτες και ξυλοκοπώντας το προσωπικό, ανέφερε ο Γουάιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο επί τέσσερις δεκαετίες κυβερνήτης της χώρας, Γιοουέρι Μουσεβένι, 81 ετών, ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών με ποσοστό 71,6%, έναντι 24% του Γουάιν. Ο Γουάιν απέρριψε τα αποτελέσματα, καταγγέλλοντας εκτεταμένη νοθεία, συμπεριλαμβανομένης της νόθευσης ψηφοδελτίων.

Κατά την έφοδο στην κατοικία, σύμφωνα με τον Γουάιν, οι στρατιώτες κράτησαν τη σύζυγό του, Μπάρμπαρα Κυαγουλάνγι, υπό την απειλή όπλου, ζητώντας της να αποκαλύψει πού βρίσκεται.

«Άρπαξαν το τηλέφωνο της γυναίκας μου, την ανάγκασαν να καθίσει και της διέταξαν να αφαιρέσει τον κωδικό πρόσβασης. Εκείνη αρνήθηκε. Την έπνιξαν και την εξύβρισαν», δήλωσε ο Γουάιν.

«Της αφαίρεσαν με τη βία την μπλούζα και τράβηξαν φωτογραφίες… η σύζυγός μου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη».

Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, γιος του Μουσεβένι, έχει απαιτήσει από τον Γουάιν να παραδοθεί στην αστυνομία, αλλιώς θα αντιμετωπιστεί ως αντάρτης, ενώ έχει εκτοξεύσει και απειλές θανάτου εναντίον του.

Την Παρασκευή, ο Καϊνερουγκάμπα δήλωσε επίσης ότι οι αρχές σκότωσαν 30 υποστηρικτές του κόμματος του Γουάιν, της Εθνικής Πλατφόρμας Ενότητας (NUP), και συνέλαβαν άλλους 2.000. Ο Γουάιν δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα.

Ο Γουάιν καταγγέλλει ότι κατά την έφοδο κατασχέθηκαν χρήματα, έγγραφα και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Την Πέμπτη, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε ανησυχία για τις συλλήψεις και τη βία που αφορούν στελέχη και υποστηρικτές της αντιπολίτευσης.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επικριτές της αντιπολίτευσης κατηγορούν εδώ και καιρό τον Μουσεβένι ότι χρησιμοποιεί τον στρατό για να διατηρεί την εξουσία του. Στελέχη του κυβερνώντος κόμματος αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι η μακροχρόνια διακυβέρνησή του οφείλεται στη λαϊκή στήριξη των ψηφοφόρων.

Πηγή: skai.gr

