Έκλεισε δύο σέντερ για τη νέα σεζόν η Παρτιζάν

Με τη φετινή σεζόν να θεωρείται αποτυχημένη, η Παρτίζαν έχει ξεκινήσει ήδη την προεργασία για τη νέα αγωνιστική χρονιά και την επιστροφή στα υψηλά στρώματα της Ευρωλίγκας.

Με δηλώσεις του, ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, αποκάλυψε σε Μέσα της Σερβίας πως οι «ασπρόμαυροι» έχουν κλείσει ήδη δύο σέντερ για τη νέα σεζόν.

Ο λόγος για τον 28χρονο ύψους 2,15μ. Ντούσαν Μίλετιτς που αγωνίζεται στην Κλουζ, αλλά και τον 29χρονο Νίκολα Τανάσκοβιτς που παίζει τα τελευταία χρόνια στην Μπουντούσνοστ.

Αμφότεροι διακρίνονται για την ικανότητά τους στο ριμπάουντ, αλλά και στο σκοράρισμα κοντά στο αντίπαλο καλάθι, έχοντας φέτος πολύ καλά νούμερα στην Αδριατική Λίγκα.

