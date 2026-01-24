Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμό 100% σε όλες τις καναδικές εισαγωγές, εάν η χώρα της Βόρειας Αμερικής συνάψει εμπορική συμφωνία με την Κίνα.

«Αν ο κυβερνήτης Κάρνεϊ νομίζει ότι θα μετατρέψει τον Καναδά σε «σημείο εκφόρτωσης» για να στέλνει η Κίνα αγαθά και προϊόντα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνει μεγάλο λάθος», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Η Κίνα θα καταβροχθίσει τον Καναδά ζωντανό, θα τον αφανίσει πλήρως, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των επιχειρήσεών του, του κοινωνικού ιστού και του γενικότερου τρόπου ζωής του. Αν ο Καναδάς κάνει συμφωνία με την Κίνα, θα πληγεί άμεσα με δασμό 100% σε όλα τα καναδικά αγαθά και προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ».

