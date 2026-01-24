Δικαστήριο στο Πακιστάν καταδίκασε το Σάββατο, 24/1, δύο δικηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ποινή φυλάκισης 17 ετών τον καθένα, για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν εχθρικές προς το κράτος και τα θεσμικά όργανα ασφαλείας.

Ο δικαστής Αφζάλ Ματζόκα ανακοίνωσε την απόφαση μία ημέρα μετά τη σύλληψη της Ζαϊνάμπ Μαζάρι και του συζύγου της, Χάντι Άλι Τσάτα, στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε για λίγο μέσω βιντεοσύνδεσης, αλλά μποϊκόταρε τη διαδικασία, γεγονός που οδήγησε το δικαστήριο στην ολοκλήρωση της δίκης και την έκδοση της απόφασης. Οικογένεια και φίλοι κατήγγειλαν την ετυμηγορία.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η Μαζάρι είχε αναρτήσει τα τελευταία χρόνια πολλαπλά tweets που «προωθούσαν την ατζέντα» της εκτός νόμου αυτονομιστικής οργάνωσης των Μπαλόχ και των Πακιστανών Ταλιμπάν.

Η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία που κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2025 στην Εθνική Υπηρεσία Διερεύνησης Κυβερνοεγκλήματος, με την οποία το ζευγάρι κατηγορούνταν ότι χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δυσφημίσει το κράτος και τα όργανα ασφαλείας του. Τον περασμένο Οκτώβριο τους απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες, ενώ είχαν επανειλημμένα αρνηθεί να εμφανιστούν στο δικαστήριο.

Στην απόφασή του, ο δικαστής αναφέρθηκε στην καταγγελία, σύμφωνα με την οποία η Μαζάρι «διέδιδε συστηματικά ιδιαίτερα προσβλητικό, παραπλανητικό και αντικρατικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», με την «ενεργή σύμπραξη» του συζύγου της.

Η εισαγγελία κατηγόρησε επίσης τη Μαζάρι ότι προωθούσε μια «αφήγηση που ευθυγραμμιζόταν με εχθρικές τρομοκρατικές ομάδες και απαγορευμένες οργανώσεις και άτομα».Το ζευγάρι, στο οποίο είχαν απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες τον Οκτώβριο και το οποίο είχε επανειλημμένα αρνηθεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο, αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Διεθνείς και εγχώριες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν τη σύλληψη της Μαζάρι και του συζύγου της και ζήτησαν την άμεση απελευθέρωσή τους.

Η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι η κράτηση του ζευγαριού αποτελεί «την τελευταία κλιμάκωση σε μια διαρκή εκστρατεία δικαστικής παρενόχλησης και εκφοβισμού από τις πακιστανικές αρχές».

Σύμφωνα με την οργάνωση, η Μαζάρι και ο Τσάτα συνελήφθησαν καθ’ οδόν προς δικαστική ακρόαση, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν υπερβολική βία. Τη στιγμή της σύλληψης δεν δόθηκαν λόγοι, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του ζευγαριού.

