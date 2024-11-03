Κεραυνός σε εκκλησία στην Ουγκάντα ​​σκότωσε τουλάχιστον 14 ανθρώπους και τραυμάτισε 34 καθώς συγκεντρώθηκαν για προσευχή το Σάββατο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Palabek στην περιοχή Lamwo στη βόρεια Ουγκάντα, ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X την Κυριακή.

«Τα θύματα... είχαν συγκεντρωθεί για προσευχή όταν άρχισε η βροχή γύρω στις 5:00 μ.μ. και ο κεραυνός χτύπησε στις 5:30 μ.μ.», δήλωσε η αστυνομία.

Η αστυνομία δεν αναγνώρισε την εθνικότητα των θυμάτων, αλλά ο καταυλισμός και άλλοι στην περιοχή φιλοξενούν κυρίως πρόσφυγες από το Νότιο Σουδάν. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πρόσφυγες είχαν τραπεί σε φυγή κατά τη διάρκεια αιματηρού εμφυλίου πολέμου που έπληξε τη χώρα λίγο μετά την ανεξαρτησία της το 2011.

Τα θύματα ήταν ως επί το πλείστον ανήλικοι, μεταξύ των οποίων και ένα εννιάχρονο κορίτσι, ανέφερε η αστυνομία.

Οι θανατηφόροι κεραυνοί είναι συνηθισμένοι στη χώρα της ανατολικής Αφρικής, ειδικά σε σχολεία όπου οι κατασκευές σπάνια διαθέτουν κεραυνούς.

Πηγή: skai.gr

