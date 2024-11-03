Εκλογές ΗΠΑ: Το 61% των Βρετανών προτιμάει να κερδίσει η Κάμαλα Χάρις

Αν και η σχέση των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περάσει από πολλά κύματα, ειδικά μετά το πέρας του ψυχρού πολέμου, όπου η Ουάσιγκτον έβλεπε πλέον τ Γερμανία ως τον πιο ισχυρό της σύμμαχο στην Ευρώπη, παρ’ όλα αυτά συχνά, τόσο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ όσο και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας αρέσκονται να λένε πως «Λονδίνο και Ουάσιγκτον έχουν μια ειδική διαχρονική σχέση». Από την άλλη λέγεται πως Αμερικανοί και Βρετανοί είναι δύο λαοί με κοινή γλώσσα. Στην τελευταία πάντως ετήσια ανασκόπηση που κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις σχέσεις του με τον υπόλοιπο κόσμο, οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηριστεί ως ο «πλησιέστερος σύμμαχος και εταίρος».

Έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου για τις επικείμενες εκλογές στις ΗΠΑ είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Όλα τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αυτές τις ημέρες έχουν εκτενή αφιερώματα και πληθώρα αναλύσεων για την επόμενη μέρα και τις συνέπειες του αποτελέσματος των εκλογών.

Οι περισσότερες απ' αυτές εστιάζουν σε δύο τομείς. Πρώτον στην εξωτερική πολιτική και ασφάλεια και δεύτερον στις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Εξωτερική πολιτική

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, αν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές της Τρίτης αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως τουλάχιστον έχει χαραχθεί ως τώρα, καθώς ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ από τη μια έχει δηλώσει ότι θέλει να σταματήσει να στηρίζει την Ουκρανία και από την άλλη έχει πει πολλές φορές ότι θα επιθυμούσε να βγάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βρετανία είναι από τους θερμότερους υποστηρικτές του Κιέβου όχι μόνο στα διεθνή φόρα αλλά και πρακτικά καθώς από την έναρξη του πολέμου ως σήμερα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο χορηγό στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ενώ συνεχώς προσφέρει και οικονομική ενίσχυση στη χώρα.

Αναφορικά με το ΝΑΤΟ διαχρονικά το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπέρ της ενίσχυσης και διεύρυνσης του ενώ πρόσφατα αύξησε τις αμυντικές του δαπάνες για να ενισχύσει την ανατολική πλευρά της συμμαχίας. Οποιαδήποτε λοιπόν απόφαση του Τραμπ, αν επανεκλεγεί, θα δημιουργήσει πολλά και σοβαρά προβλήματα στην εξωτερική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου.

Brexit και αναζήτηση για εμπορικές συμφωνίες

Μετά την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ η χώρα αναζητεί νέες εμπορικές συμφωνίες με την ελπίδα ότι από τη μια θα καταφέρει να κερδίζει ότι έχασε από την Ένωση και από την άλλη να αυξήσει τις εξαγωγές της. Με τον Τραμπ στο τιμόνι των ΗΠΑ μια τέτοια συμφωνία θα ήταν πολύ δύσκολη εκτιμούν οι αναλυτές ενώ η Χάρις θα μπορούσε να δει πιο εύκολα την ολοκλήρωση των σχετικών συνομιλιών που ξεκίνησαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Brexit.

Γι' αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία του Βρετανικού τύπου τάσσεται είτε ξεκάθαρα είτε έμμεσα υπέρ της εκλογής της Κάμαλα Χάρις.

Η εφημερίδα Guardian σε άρθρο γνώμης στις αρχές του μήνα υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ θα επηρεάσει πολύ περισσότερο την Ευρώπη απ’ ότι τον υπόλοιπο κόσμο. «Ο απόηχος από τις εκλογές για την ασφάλεια, την οικονομία και τη δημοκρατία θα γίνουν αισθητοί σε όλη την ήπειρο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου», γράφει χαρακτηριστικά η Guardian. Παράλληλα επισημαίνει πως «οι κραδασμοί θα αντηχήσουν σε όλους τους δημοκρατικούς θεσμούς της ηπείρου», καθώς όπως σημειώνει η Ευρώπη σήμερα βρίσκεται στη δίνη ενός δεύτερου, πολύ μεγαλύτερου, εθνικιστικού-λαϊκιστικού κύματος. Έτσι η εκλογή του Τραμπ θα ενίσχυε αυτό το φαινόμενο πετυχαίνοντας τη «ορμπανοποίηση» της Ευρώπης, όπως γράφει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Αντιθέτως, τονίζει η Guardian, η εκλογή της Κάμαλα θα ενίσχυε τους φιλελεύθερους δημοκράτες της Ευρώπης καθώς η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να δώσει έμφαση στην ελευθερία, τα πολιτικά δικαιώματα και τη διάκριση των εξουσιών. Γι’ αυτό και η εφημερίδα στηρίζει την υποψηφιότητα της.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το κορυφαίο περιοδικό Economist, το οποίο από τη μια υποστηρίζει ότι η επανεκλογή Τραμπ θα έχει καταστροφικές συνέπειες τόσο για την οικονομία των ΗΠΑ όσο και την παγκόσμια. Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, γράφει το Economist, θέλει να εφαρμόσει πληθωριστική οικονομική πολιτική, γεγονός που θα πυροδοτήσει έναν εμπορικό πόλεμο, ο οποίος στο τέλος θα εξαθλιώσει ακόμη και την Αμερική. Παράλληλα το βρετανικό περιοδικό σημειώνει ότι οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία θα αποτελέσουν πρωτοφανείς δοκιμασίες για τον Τραμπ. «Οι υποσχέσεις του να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία μέσα σε μια μέρα και η αδιάκοπη ενθάρρυνση των επιθέσεων του Ισραήλ δεν είναι καθησυχαστικές», επισημαίνει το Economist. Ενώ ακόμη χειρότερο όπως εμφαντικά τονίζει «είναι η περιφρόνησή του για τις συμμαχίες».

Με αυτά και με τα άλλα δεν είναι τυχαίο πως πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov για λογαριασμό της εφημερίδας Guardian έδειξε πως το 61% των Βρετανών προτιμάει να κερδίσει την Τρίτη η Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

