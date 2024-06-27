Αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων δίνουν οι αμερικανικές αρχές σε όποιον παράσχει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη της εξαφανισμένης κρυπτοβασίλισσας , Ρούτζα Ιγκνάτοβα.

Η βουλγαρική καταγωγής Γερμανίδα, 44 ετών, κατατίθεται από το FBI για ενορχήστρωση απάτης 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το κρυπτονόμισμα OneCoin που παρουσίασε ως διάδοχο του Bitcoin.

Η Ρούτζα Ιγκνάτοβα καταζητείται από το 2017, όταν οι αμερικανικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης εναντίον της.

Τρεις εβδομάδες πριν, ντοκιμαντέρ του BBC αποκάλυψε τους δεσμούς της με τον βουλγαρικό υπόκοσμο και τον αρχηγό της μαφίας, ο οποίος σύμφωνα με ισχυρούς φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνισή της και ενδεχομένως στη δολοφονία της.

Ωστόσο, οι αρχές συνεχίζουν να καταδιώκουν την Ιγκνάτοβα.

Το 2022, το FBI πρόσθεσε στη λίστα με τους 10 πιο καταζητουμένους, προσφέροντας ανταμοιβή 100.000 δολαρίων, η οποία αργότερα έφτασε τα 250.000 δολάρια.

Την Τετάρτη, αυτό το ποσό αυξήθηκε και πάλι κατά είκοσι φορές, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Προσφέρουμε ανταμοιβή έως και 5 εκατομμύρια δολάρια για που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή και την καταδίκη της Γερμανίδας υπηκόου Ρούτζα Ιγκνάτοβα, γνωστή ως «Κρυπτοβασίλισσα», για τον ρόλο της σε ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια απάτης στην ιστορία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του. αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, Μάθιου Μίλερ.

Αυτή τη στιγμή είναι η μόνη γυναίκα που βρίσκεται στη λίστα με τους επικηρυγμένους καταζητούμενους.

Η ίδια ανταμοιβή προσφέρεται για πληροφορίες σχετικά με τον Ντάνιελ Κίναχαν , ο οποίος κατονομάζεται ως επικεφαλής από τα μεγαλύτερα καρτέλα της Ευρώπης.

Το ίδιο ποσό προσφέρεται για πληροφορίες σχετικά με τον Semion Mogilevich, που φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τη Ρωσία, και ο Yulan Adonay Archaga Carías , γνωστό ως Porky, το υψηλότερο μέλος της εγκληματικής συμμορίας MS-13 στην Ονδούρα.

Οι γερμανικές αρχές έχουν ήδη απευθύνει κατηγορίες στη Ρούτζα Ιγκνάτοβα.

Στη Βουλγαρία, όπου έδρα του OneCoin ήταν η Σόφια, ένας αξιωματούχος δήλωσε την Τετάρτη ότι θα δικαστεί.

Σύμφωνα με την έρευνα του BBC, η αύξηση του ποσού της επικύρωσης στοχεύει σε ανθρώπους που πιθανώς εξακολουθούν να την προστατεύουν καθώς το FBI επικεντρώνει τώρα εκ νέου τις προσπάθειές του στους ανθρώπους γύρω από την Ιγκνάτοβα, προσπαθώντας να τους δελεάσει τους στενούς της συνεργάτες να έρθουν σε επαφή. .



