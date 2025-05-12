Η Ουγγαρία ακύρωσε συνάντηση με την Ουκρανία, με τη συμμετοχή ειδικών στα δικαιώματα μειονοτήτων, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, επικαλούμενη διαμάχη εξαιτίας της οποίας οι δύο γειτονικές χώρες απέλασαν διπλωμάτες και κατηγόρησαν η μία την άλλη για κατασκοπεία.

Σε ανακοίνωση αργά χθες, ο γραμματέας του ουγγρικού υπουργείου Εξωτερικών Λεβέντε Μαγιάρ δήλωσε ότι η Ουγγαρία ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση στην Ουκρανία διότι οι πρόσφατες εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις δεν επιτρέπουν «εποικοδομητικές συνομιλίες σε ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο θέμα όπως τα δικαιώματα μειονοτήτων». Ο Μαγιάρ πρόσθεσε ότι η Ουγγαρία παραμένει ανοικτή σε διάλογο.

Την Παρασκευή, η ουκρανική SBU δήλωσε ότι έθεσε υπό κράτηση δύο ύποπτους πράκτορες, τους οποίους, σύμφωνα με την ίδια, διαχειριζόταν η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της Ουκρανίας που ανακαλύφθηκε ουγγρικό δίκτυο κατασκόπων να εργάζεται σε βάρος των συμφερόντων του Κιέβου, δήλωσε η SBU.

Η δεξιά κυβέρνηση του Ορμπάν εδώ και καιρό κατηγορεί το Κίεβο ότι παραβιάζει τα γλωσσικά δικαιώματα περίπου 150.000 πολιτών ουγγρικής καταγωγής που ζουν κυρίως στην περιοχή της Υπερκαρπαθίας στη δυτική Ουκρανία αλλά αυτή η διαμάχη σηματοδοτεί τώρα νέο χαμηλό επίπεδο στις μεταξύ τους σχέσεις.

Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU δήλωσε ότι οι δύο ύποπτοι πράκτορες ήταν πρώην στρατιωτικοί και ότι συνελήφθησαν με την υποψία ότι διενήργησαν κρατική κατασκοπεία. Δήλωσε ότι στρατολογήθηκαν από σύνδεσμο στην ουγγρική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Σε ανταπάντηση, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πίτερ Σιγιάρτο δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουγγαρία απέλασε δύο ανθρώπους που εργάζονταν ως κατάσκοποι στην ουκρανική πρεσβεία στη Βουδαπέστη. Ο ίδιος δήλωσε ότι η κίνηση του Κιέβου ήταν αποτέλεσμα της ουγγρικής αντίθεσης στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

