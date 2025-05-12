Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο ενός προξενείου της Ρωσίας, αφού οι πολωνικές αρχές κατηγόρησαν χθες Κυριακή τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ότι βρίσκονται πίσω από μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε πέρυσι στη Βαρσοβία και κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς ένα εμπορικό κέντρο.

«Λόγω των αποδείξεων, σύμφωνα με τις οποίες οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες διέπραξαν μια επονείδιστη πράξη δολιοφθοράς εναντίον του εμπορικού κέντρου (…), αποφάσισα να αποσύρω τη συναίνεσή μου για τη λειτουργία του προξενείου της Ομοσπονδίας της Ρωσίας στην Κρακοβία», έγραψε στο Χ ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Από την πλευρά της η Μόσχα επέκρινε την απόφαση της Βαρσοβίας, ενώ υποσχέθηκε «αναλογική απάντηση».

«Η Βαρσοβία συνεχίζει να καταστρέφει σκοπίμως τις σχέσεις, ενεργώντας ενάντια στα συμφέροντα των πολιτών της (…) Σύντομα θα ακολουθήσει μια αναλογική απάντηση σε αυτά τα μη αναλογικά μέτρα», υπογράμμισε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Πολωνία, πιστή σύμμαχος του Κιέβου, καταγγέλλει ότι γίνεται στόχος ενεργειών δολιοφθοράς, τις οποίες συντονίζει, όπως επισημαίνει, η Ρωσία.

Τον περσινό Μάιο πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς ένα εμπορικό κέντρο στη Βαρσοβία, όπου στεγάζονταν 1.400 μικρά εμπορικά καταστήματα τα οποία ανήκαν κυρίως σε μέλη της βιετναμέζικης κοινότητας.

Αμέσως οι πολωνικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα, αλλά μέχρι στιγμής είχαν αποφύγει να κατηγορήσουν τη Μόσχα.

«Πλέον γνωρίζουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ότι η πυρκαγιά ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού που οργανώθηκε από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες», επεσήμαναν χθες τα πολωνικά υπουργείο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών σε κοινή τους ανακοίνωση στο Χ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «κάποιοι από τους δράστες βρίσκονται ήδη υπό κράτηση, άλλοι έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές με ανάρτησή του στο Χ χθες.

Η Βαρσοβία πρόσθεσε ότι συνεργάζεται «με τη Λιθουανία όπου κάποιοι από τους δράστες έχουν επιδοθεί σε δραστηριότητες αντιπερισπασμού».

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Πολωνία έχει συλλάβει και καταδικάσει πολλά πρόσωπα με την κατηγορία της διενέργειας σαμποτάζ για λογαριασμό των υπηρεσιών Πληροφοριών της Ρωσίας.

Τον Μάιο του 2024 η Πολωνία αποφάσισε να επιβάλει περιορισμούς στις μετακινήσεις των Ρώσων διπλωματών στο έδαφός της λόγω «της εμπλοκής» της Μόσχας «σε υβριδικό πόλεμο».

Πέντε μήνες αργότερα η Βαρσοβία ζήτησε το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στο Πόζναν, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι οργανώνει «απόπειρες δολιοφθοράς».

Τον Δεκέμβριο το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμο να κλείσει όλα τα ρωσικά προξενεία στη χώρα, αν συνεχιστούν οι «τρομοκρατικές» ενέργειες.

Σε αντίποινα η Ρωσία έκλεισε τον Ιανουάριο το πολωνικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη.

Εκτός από τα προξενεία στην Κρακοβία και το Πόζναν, η Ρωσία διαθέτει προξενείο στο Γκντανσκ και πρεσβεία στη Βαρσοβία.

Τον Μάρτιο Λιθουανοί εισαγγελείς κατηγόρησαν την υπηρεσία Πληροφοριών του ρωσικού στρατού ότι οργάνωσε εμπρηστική επίθεση εναντίον καταστήματος IKEA στο Βίλνιους, η οποία ξέσπασε τρεις ημέρες πριν την πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο στην Πολωνία.

Η Ρωσία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στις πυρκαγιές αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

