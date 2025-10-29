Λογαριασμός
Αεροδρόμιο Χίθροου: Αναφορές για προβλήματα στην ιστοσελίδα του

Το αεροδρόμιο Χίθροου στη Βρετανία δήλωσε ότι είναι ενήμερο για προβλήματα που επηρεάζουν τον ιστότοπό του και εργάζεται για την επίλυσή τους

Heathrow Airport

Το αεροδρόμιο Χίθροου στη Βρετανία δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι ενήμερο για προβλήματα που επηρεάζουν τον ιστότοπό του και εργάζεται για την επίλυσή τους, όπως μεταδίδει το Reuters.

