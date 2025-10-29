Αεροδρόμιο Χίθροου: Αναφορές για προβλήματα στην ιστοσελίδα του

Το αεροδρόμιο Χίθροου στη Βρετανία δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι ενήμερο για προβλήματα που επηρεάζουν τον ιστότοπό του και εργάζεται για την επίλυσή τους, όπως μεταδίδει το Reuters.
Πηγή: skai.gr
