Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία έκλεισε το Σάββατο λόγω εισβολής μετεωρολογικών μπαλονιών στον εναέριο χώρο από τη γειτονική Λευκορωσία, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της βαλτικής χώρας. Είναι η τέταρτη φορά που διαταράσσεται η εναέρια κυκλοφορία αυτόν τον μήνα. Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 02.00 της Κυριακής, ώρα Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι τα αεροδρόμια του Βίλνιους και του Κάουνας έκλεισαν και το βράδυ της Παρασκευής αφού τα ραντάρ εντόπισαν «δεκάδες μπαλόνια».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει βυθιστεί επανειλημμένα στο χάος λόγω της εμφάνισης drones και άλλων αεροπορικών παραβιάσεων, μεταξύ άλλων στα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης, του Μονάχου και της Βαλτικής περιοχής.

Η Λιθουανία έχει αναφέρει ότι τα μπαλόνια αποστέλλονται από λαθρέμπορους που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα, αλλά κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, για το γεγονός ότι δεν σταματά αυτές τις ενέργειες.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ινγκα Ρουγκινιένε, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της χώρας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να αξιολογήσει την κατάσταση.

Πηγή: skai.gr

