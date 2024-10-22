Το Πεντάγωνο αρνήθηκε ότι η Αριάνε Ταμπαταμπάι, επικεφαλής του Επιτελείου του Βοηθού Υπουργού Άμυνας για Ειδικές Επιχειρήσεις, βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας για τη διαρροή απόρρητων εγγράφων που σχετίζονται με τα σχέδια του Ισραήλ για αντίποινα εναντίον του Ιράν.

"Απ' όσο γνωρίζω, αυτή η αξιωματούχος δεν αποτελεί αντικείμενο έρευνας", δήλωσε ο Γραμματέας Τύπου της Πολεμικής Αεροπορίας, Υποστράτηγος Πατ Ράιντερ στους δημοσιογράφους το απόγευμα της Τρίτης.

Νωρίτερα την Τρίτη, το Sky News Arabia κατονόμασε την Ταμπαταμπάι ως τον κύριο ύποπτο στην έρευνα του FBI για τις διαρροές, επικαλούμενο ως πηγή έναν ανώτερο αξιωματούχο του Πενταγώνου.

Σύμφωνα με το Sky News, η Ταμπαταμπάι δέχτηκε πυρά το 2023 αφού μέλη του Κογκρέσου έγραψαν επιστολή στον υπουργό Άμυνας Λόιντ Όστιν, με την οποία τον καλούσαν να απομακρύνει τη συγκεκριμένη αξιωματούχο από τη θέση της λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια σχετικά με υποτιθέμενη επικοινωνία της με τους Φρουρούς της Επανάστασης, IRGC.

Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν μίλησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ σχετικά με τις διαρροές, είπε ο Ράιντερ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.