Χαμενεΐ: Χωρίς τη δράση των Νασράλα και Σινουάρ η μοίρα της περιοχής θα ήταν διαφορετική

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν επαίνεσε τη δράση των Νασράλα και Σινουάρ, αποκαλώντας τους μάλιστα «μάρτυρες» που διαμόρφωσαν τις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής

Χαμενεΐ

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επαίνεσε τον Χασάν Νασράλα και Γιαχία Σινουάρ, που δολοφονήθηκαν και οι δύο από το Ισραηλινό Στρατό.

Ειδικότερα, με ανάρτησή του στο Χ, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι χωρίς ανθρώπους όπως ο «Μάρτυρας Χασάν Νασράλα», που ενσάρκωνε την τζιχάντ, τη σοφία, το θάρρος και την αυτοθυσία, το κίνημα θα ήταν μονοδιάστατο.

Επαίνεσε επίσης τον Γιαχία Σινουάρ, γράφοντας ότι «αν δεν υπήρχαν άνθρωποι όπως ο μάρτυρας Σινουάρ που πολέμησαν μέχρι τέλους, η μοίρα της περιοχής θα ήταν μονόδρομος. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αποδείχθηκε διαφορετική».

Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε ότι οι δηλώσεις του από μια συνάντηση με τους αξιωματούχους του Εθνικού Κογκρέσου για τη Μνήμη των Μαρτύρων της επαρχίας Φαρς θα δημοσιευτούν σύντομα.
 

