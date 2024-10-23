Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επαίνεσε τον Χασάν Νασράλα και Γιαχία Σινουάρ, που δολοφονήθηκαν και οι δύο από το Ισραηλινό Στρατό.
Ειδικότερα, με ανάρτησή του στο Χ, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι χωρίς ανθρώπους όπως ο «Μάρτυρας Χασάν Νασράλα», που ενσάρκωνε την τζιχάντ, τη σοφία, το θάρρος και την αυτοθυσία, το κίνημα θα ήταν μονοδιάστατο.
If there hadn’t been great people like Martyr #Nasrallah who combined jihad, wisdom, courage, self-sacrifice, and selflessness and put these to use, the movement would have been one way. But since such people exist, the movement has turned out a different way.— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 23, 2024
Επαίνεσε επίσης τον Γιαχία Σινουάρ, γράφοντας ότι «αν δεν υπήρχαν άνθρωποι όπως ο μάρτυρας Σινουάρ που πολέμησαν μέχρι τέλους, η μοίρα της περιοχής θα ήταν μονόδρομος. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, αποδείχθηκε διαφορετική».
If there hadn’t been people like Martyr #Sinwar who fought to the end, the region’s destiny would have been one way. But since such people exist, it has turned out a different way.— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 23, 2024
Ο Χαμενεΐ πρόσθεσε ότι οι δηλώσεις του από μια συνάντηση με τους αξιωματούχους του Εθνικού Κογκρέσου για τη Μνήμη των Μαρτύρων της επαρχίας Φαρς θα δημοσιευτούν σύντομα.
