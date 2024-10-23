Λογαριασμός
Έφτασε στο Καζάν ο Ερντογάν για τη σύνοδο των BRICS και την τετ-α-τετ συνάντηση με τον Πούτιν  

Στο περιθώριο της συνόδου, οι δύο πρόεδροι θα έχουν διμερή συνάντηση - Σήμερα και η συνάντηση Πούτιν με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν

BRICS: Στο Καζάν ο Ερντογάν για τη σύνοδο και τη συνάντηση με τον Πούτιν  

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έφτασε σήμερα το μεσημέρι στο Καζάν για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής των BRICS, την σύνοδο που διοργανώνει ο Ρώσος πρόεδρος στο πλαίσιο της ετήσιας «συμμαχίας» του Κρεμλίνου απέναντι στον «ηγεμονισμό» της Δύσης. 

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Ερντογάν πρόκειται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, ζήτησε τον Σεπτέμβριο να ενταχθεί στους BRICS. 

Σήμερα, ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει διμερή συνάντηση και με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν ενώ αύριο Πέμπτη, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, θα έχει πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, την πρώτη από τον Απρίλιο του 2022.

