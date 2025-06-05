Ο Νοτιοαφρικανός πρώην παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους εθεάθη να αγωνίζεται σε τρίαθλο το περασμένο Σαββατοκύριακο στην παραθαλάσσια πόλη Ντέρμπαν, 12 χρόνια μετά τη δολοφονία της φίλης του και ένα χρόνο μετά την αποφυλάκισή του με αναστολή.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Netwerk24 επιβεβαίωσε την Τετάρτη τη συμμετοχή του Πιστόριους στον αγώνα Ironman 70.3. Το Netwerk24 επικαλούμενο ανώνυμη πηγή ανέφερε ότι ο Πιστόριους είχε άδεια από τον υπεύθυνο αναστολής του να αγωνιστεί.

Ο Conrad Dormehl, δικηγόρος του Πιστόριους, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι ο Πιστόριους συμμετείχε στον αγώνα του Ντέρμπαν.

Ο Singabakho Nxumalo, εκπρόσωπος του Τμήματος Σωφρονιστικών Υπηρεσιών της Νότιας Αφρικής, δήλωσε ότι δεν γνώριζε αν ο Πιστόριους είχε λάβει άδεια να αγωνιστεί, αλλά θα το μάθει και θα απαντήσει σε ερωτήσεις που έστειλε το Reuters. Σημείωσε ότι ο υπεύθυνος αναστολής του θα έπρεπε να εγκρίνει να ταξιδέψει από τον τόπο διαμονής του σε άλλη περιοχή.

Ο Πιστόριους

Ο Πιστόριους -που ονομάστηκε «Blade Runner» για τα προσθετικά του πόδια από ανθρακονήματα- σκότωσε το 29χρονο μοντέλο Ρίβα Στέενκαμπ μέσα από μια κλειδωμένη πόρτα μπάνιου την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013, σε ένα έγκλημα που τράβηξε την παγκόσμια προσοχή και συγκλόνισε ένα ολόκληρο έθνος.

Είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι πέρασε την Steenkamp για εισβολέα και άσκησε πολλαπλές εφέσεις κατά της καταδίκης του. Ο Πιστόριους, που σήμερα είναι 38 ετών, αποφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2024, αφού είχε ολοκληρώσει περισσότερο από το ήμισυ της ποινής του και είναι ελεύθερος υπό όρους μέχρι να λήξει η ποινή του το 2029.

Τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο από την εταιρεία SportSplits δείχνουν ότι ένας αθλητής που ονομάζεται Oscar Leonard Carl Pistorius αγωνίστηκε στο τρίαθλο με τον αριθμό αγώνα 105, καταλαμβάνοντας την 555η θέση μεταξύ όλων των συμμετεχόντων και την τρίτη θέση στην κατηγορία «σωματικά ανάπηροι».

Ο αγώνας περιελάμβανε κολύμβηση 2 χιλιομέτρων, ποδηλασία 90 χιλιομέτρων και τρέξιμο 21 χιλιομέτρων - συνολική απόσταση 70,3 χιλιομέτρων.

Ο Πιστόριους ήταν κάποτε ο αγαπημένος του κοινού και μια πρωτοπόρος φωνή για τους αθλητές με αναπηρία, για τους οποίους έκανε εκστρατεία για να τους επιτραπεί να συναγωνίζονται με τους αρτιμελείς συμμετέχοντες σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Κατέκτησε έξι χρυσά μετάλλια σε τρεις Παραολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, το Πεκίνο και το Λονδίνο, ενώ συμμετείχε σε αγώνες με αρτιμελείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012.

