Τουρκία: 27χρονος άνοιξε καπάκι βυτιοφόρου με τσιγάρο στο στόμα - Εκσφενδονίστηκε από την έκρηξη (Βίντεο)

Ο νεαρός εργάτης εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά μετά την έκρηξη με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Βυτιοφορο εκρηξη

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας στην Τουρκία ο οποίος άνοιξε το καπάκι ενός βυτιοφόρου έχοντας ένα τσιγάρο στο στόμα.

Ο 27χρονος άνοιξε το καπάκι του βυτιοφόρου χωρίς να σβήσει πρώτα το τσιγάρο που είχε στο στόμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και ο ίδιος να εκσφενδονιστεί αρκετά μέτρα μακριά και να προσγειωθεί στο έδαφος.

Αμέσως, έτρεξαν οι συνάδελφοί του για να δουν τι είχε συμβεί και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Γκαζιαντέπ της Τουρκίας, όπου και ο 27χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

