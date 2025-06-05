Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας στην Τουρκία ο οποίος άνοιξε το καπάκι ενός βυτιοφόρου έχοντας ένα τσιγάρο στο στόμα.

Ο 27χρονος άνοιξε το καπάκι του βυτιοφόρου χωρίς να σβήσει πρώτα το τσιγάρο που είχε στο στόμα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και ο ίδιος να εκσφενδονιστεί αρκετά μέτρα μακριά και να προσγειωθεί στο έδαφος.

Αμέσως, έτρεξαν οι συνάδελφοί του για να δουν τι είχε συμβεί και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Γκαζιαντέπ της Τουρκίας, όπου και ο 27χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Gaziantep'te ağzında sigara ile tanker kapağını açtı!



Gaziantep’in Nizip ilçesinde, bir yağ fabrikasında meydana gelen tanker patlamasında 27 yaşındaki Bekir A. ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bekir A., kendisine ait tankerin kapaklarını temizlik amacıyla açmak için… pic.twitter.com/YMQsN4Yrb6 — SELANİK HABER (@selanik1938) June 4, 2025

Πηγή: skai.gr

