Μεταναστευτικό: Η Μελόνι «παρακάμπτει» τους δικαστές

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι προσπαθεί να βρει λύση στο θέμα της μεταφοράς μεταναστών στα δυο κλειστά κέντρα της Αλβανίας. Μετά το δικαστικό «μπλόκο» της περασμένης Παρασκευής, χθες βράδυ το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε ειδικό νομοθετικό διάταγμα, που περιέχει τη λίστα με δεκαεννέα χώρες προέλευσης μεταναστών, οι οποίες θεωρούνται ασφαλείς από την Ιταλία. Με τον τρόπο αυτό η Μελόνι και οι συνεργάτες της σκοπεύουν να ξαναρχίσουν να μεταφέρουν αιτούντες άσυλο στα δυο κέντρα του Γκιαντέρ και του Σενγκίν, στην βόρεια Αλβανία.



Σε δηλώσεις του ο υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο υπογράμμισε ότι οι δικαστικοί είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν τον νόμο και ότι, αν δεν συμφωνούν, θα πρέπει να προσφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Αίσθηση, δε, προκάλεσε η άποψή του ότι μπορεί κάποιοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης να μην κατανόησαν την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις ασφαλείς χώρες προέλευσης, επειδή «είναι γραμμένη στα γαλλικά και είναι μακροσκελής και περίπλοκη».

Υπουργός εναντίον δικαστών;

Η Μελόνι έπρεπε να αναφερθεί στο όλο θέμα σε αναλυτική συνέντευξη τύπου, σήμερα το πρωί, η οποία όμως, αναβλήθηκε. Γνωστοί συνταγματολόγοι, πάντως, εκτιμούν ότι η νέα αυτή κίνηση της συντηρητικής συμμαχίας της Ρώμης δεν αλλάζει την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε έως τώρα. Ότι οι δικαστές, δηλαδή, βασιζόμενοι σε ευρωπαϊκές αποφάσεις, θα έχουν πάντα την δυνατότητα να μην επικυρώνουν την υποχρεωτική παραμονή μεταναστών στα κλειστά, ιταλικά κέντρα της Αλβανίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, παράλληλα, η τεράστια όξυνση που έχει προκύψει ανάμεσα στην εκτελεστική και στη δικαστική εξουσία έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία του προέδρου της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα. Όπως γράφει ο Τύπος, ο Ματαρέλα ζήτησε από την κυβέρνηση να «λειάνει» και να περιορίσει το περιεχόμενο του νέου νομοθετικού διατάγματος.



Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα διαδρομή πλοίου της ιταλικής ακτοφυλακής, από τη νήσο Λαμπεντούζα προς τα αλβανικά παράλια, για μεταφορά αιτούντων άσυλο. Αυτό που αναμένεται να διαπιστωθεί είναι αν οι δικαστές θα συναινέσουν με την παραμονή τους στα κλειστά αυτά κέντρα ή αν θα ζητήσουν, και πάλι, να επιστρέψουν στην Ιταλία.









