Φίτσο: Η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης είναι απόλυτη προτεραιότητα

Ο πόλεμος κατά της παράνομης μετανάστευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απόλυτη προτεραιότητα, δήλωσε σήμερα ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ούγγρο και τον Σέρβο ηγέτη.

«Ας συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν πέντε εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες στην ΕΕ οι οποίοι δεν έχουν καμία θέση εκεί, με εντελώς διαφορετικές παραδόσεις, με εντελώς διαφορετικές νοοτροπίες, με διαφορετικές πολιτιστικές ρίζες που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη» είπε.

«Δεδομένων αυτών των συνθηκών θεωρούμε ότι η καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης είναι απόλυτη προτεραιότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

