Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε σήμερα ότι τώρα είναι πολύ πιθανό η Βόρεια Κορέα να έχει αρχίσει να στέλνει εκατοντάδες στρατιώτες για να βοηθήσει τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.
«Σε μια ανησυχητική νέα εξέλιξη, είναι πολύ πιθανό τώρα να έχει αρχίσει η μεταφορά εκατοντάδων μάχιμων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία» δήλωσε ο Χίλι στη Βουλή των Κοινοτήτων.
«Βορειοκορεάτες στρατιώτες υποστηρίζουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας σε ευρωπαϊκό έδαφος, είναι τόσο σοκαριστικό όσο και απελπιστικό», δήλωσε ο Χίλι.
