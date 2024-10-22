Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε σήμερα ότι τώρα είναι πολύ πιθανό η Βόρεια Κορέα να έχει αρχίσει να στέλνει εκατοντάδες στρατιώτες για να βοηθήσει τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Σε μια ανησυχητική νέα εξέλιξη, είναι πολύ πιθανό τώρα να έχει αρχίσει η μεταφορά εκατοντάδων μάχιμων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία» δήλωσε ο Χίλι στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Βορειοκορεάτες στρατιώτες υποστηρίζουν τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας σε ευρωπαϊκό έδαφος, είναι τόσο σοκαριστικό όσο και απελπιστικό», δήλωσε ο Χίλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.