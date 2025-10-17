Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Βίκτορ Όρμπαν θα μιλήσει με τον Τραμπ εντός της ημέρας ενόψει της συνάντησης με Πούτιν

Ο Όρμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ, διατηρεί επίσης στενούς δεσμούς με τη Ρωσία παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία

Όρμπαν: Θα μιλήσει με τον Τραμπ εντός της ημέρας ενόψει της συνάντησης με Πούτιν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εντός της ημέρας, καθώς η Βουδαπέστη έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Όρμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος διατηρεί επίσης στενούς δεσμούς με τη Ρωσία παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε ότι η συνάντηση «θα έχει ως θέμα την ειρήνη» και ότι εάν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, αυτό θα οδηγήσει την Ουγγαρία και την Ευρώπη σε μια νέα φάση οικονομικής ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Βίκτορ Ορμπάν Βλαντίμιρ Πούτιν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark