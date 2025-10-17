Όρμπαν: Θα μιλήσει με τον Τραμπ εντός της ημέρας ενόψει της συνάντησης με Πούτιν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εντός της ημέρας, καθώς η Βουδαπέστη έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Ο Όρμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος διατηρεί επίσης στενούς δεσμούς με τη Ρωσία παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε ότι η συνάντηση «θα έχει ως θέμα την ειρήνη» και ότι εάν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, αυτό θα οδηγήσει την Ουγγαρία και την Ευρώπη σε μια νέα φάση οικονομικής ανάπτυξης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.