Όρμπαν: Θα μιλήσει με τον Τραμπ εντός της ημέρας ενόψει της συνάντησης με Πούτιν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εντός της ημέρας, καθώς η Βουδαπέστη έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Όρμπαν, μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ, ο οποίος διατηρεί επίσης στενούς δεσμούς με τη Ρωσία παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε ότι η συνάντηση «θα έχει ως θέμα την ειρήνη» και ότι εάν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, αυτό θα οδηγήσει την Ουγγαρία και την Ευρώπη σε μια νέα φάση οικονομικής ανάπτυξης.

Πηγή: skai.gr

