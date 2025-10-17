Ο ναύαρχος Άλβιν Χόλζι - ανώτατος αξιωματικός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την επιχείρηση στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, όπου έχουν χτυπηθεί τουλάχιστον έξι πλεούμενα που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την προσεχή συνταξιοδότησή του, έπειτα από μόλις έναν χρόνο στη θέση του.

Ο Αφροαμερικανός ναύαρχος Χόλζι θα «πάρει σύνταξη από το Πολεμικό Ναυτικό», ανέφερε ο ίδιος σε μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X, χωρίς να εξηγήσει τους λόγους για την πρόωρη αποχώρησή του, έπειτα πάντως από «37 και πλέον χρόνια» στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, στα 60 του.

Τα πρώτα χρόνια της μακράς καριέρας του ήταν πιλότος ελικοπτέρων της αεροπορίας ναυτικού, ειδικευμένος μεταξύ άλλων στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.

Ο Χόλζι θα εγκαταλείψει τη θέση του επικεφαλής της SOUTHCOM, του μεικτού διοικητηρίου που είναι αρμόδιο για την περιοχή της νότιας Αμερικής και της κεντρικής Αμερικής, τη 12η Δεκεμβρίου.

Το παρασκήνιο της παραίτησής του, καθώς συνεχίζονται οι εκκαθαρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε αυτές που για πολλούς δεν ήταν παρά εκκαθαρίσεις στα κορυφαία κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς έκανε λόγο για εντάσεις ανάμεσα στον ναύαρχο και στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, που φέρεται να εξέταζε το ενδεχόμενο ακόμη και να καθαιρέσει τον πολύπειρο αξιωματικό.

BREAKING: Admiral Alvin Holsey, overseeing airstrikes on Venezuela has just stepped down. pic.twitter.com/28qPHYEUF6 — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) October 16, 2025

Ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο - επίσης αφροαμερικανός - πτέραρχος Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν, απομακρύνθηκε από το αξίωμα χωρίς να δοθεί καμιά εξήγηση τον Φεβρουάριο.

Κι άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί ή αξιωματούχοι, όπως η πρώτη γυναίκα στην ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, η πρώτη επικεφαλής της ακτοφυλακής, ο επικεφαλής της NSA, ο υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, ή ακόμη ναύαρχος που υπηρετούσε στο NATO, επίσης είτε παραιτήθηκαν ή απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους φέτος.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου αεροπορίας ανακοίνωσε και αυτός στα μέσα Αυγούστου την πρόωρη αποχώρησή του έπειτα από δυο χρόνια, αντί τεσσάρων ως είθισται.

Συνεχίζεται η ένταση με τη Βενεζουέλα και οι προσπάθειες ανατροπής του Μαδούρο

Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει εντυπωσιακή ισχύ πυρός - συμπεριλαμβανομένων επτά πολεμικών πλοίων, πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, μαχητικών τελευταίας γενιάς F-35 κ.λπ. - στο πλαίσιο αυτής που παρουσιάζει ως επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε πλήγματα εναντίον πέντε ταχύπλοων που κατά τις ΗΠΑ μετέφεραν ναρκωτικά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως εδώ. Η νομιμότητα των πληγμάτων αυτών, σε ξένα ή διεθνή ύδατα, τελεί υπό αμφισβήτηση. Επικριτές της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ κάνουν λόγο για εξωδικαστικές δολοφονίες και παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του κ. Μαδούρο. Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς και κατηγορεί με τη σειρά του την κυβέρνηση των ΗΠΑ πως χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος», για να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως διέταξε τη CIA να διεξαγάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει τις προσπάθειες για να ανατραπεί η κυβέρνηση Μαδούρο.

