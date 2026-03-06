Μπορεί ο Τραμπ να σώσει τον Όρμπαν;

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν αντιμετωπίζει τις δυσκολότερες εκλογές στα 16 χρόνια της διακυβέρνησής του, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μαζί με το κίνημα MAGA κινητοποιούνται για να τον βοηθήσουν.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Ούγγρος ηγέτης βρίσκεται αυτή τη στιγμή πίσω από τον πρώην σύμμαχό του που μετατράπηκε σε αντίπαλο, Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος έχει εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων λόγω του ιστορικά υψηλού πληθωρισμού, της οικονομικής στασιμότητας και μιας σειράς πολιτικών σκανδάλων.

Με την κυριαρχία του Όρμπαν να τίθεται ξαφνικά υπό αμφισβήτηση, η κυβέρνηση Τραμπ και κορυφαίες προσωπικότητες του MAGA έχουν κινηθεί για να ενισχύσουν τον άνθρωπο που θεωρούν ως τον πιο αξιόπιστο ιδεολογικό σύμμαχό τους στην Ευρώπη, σημειώνει το Politico.

Πηγή έμπνευσης για το κίνημα MAGA

Για τις εξέχουσες προσωπικότητες του MAGA, ο Όρμπαν δεν είναι απλώς συνεργάτης -είναι πηγή έμπνευσης. Η σκληρή στάση του στο μεταναστευτικό, οι συγκρούσεις του με πανεπιστήμια και «woke» θεσμούς, η εχθρότητά του προς τις Βρυξέλλες και ο σκεπτικισμός του απέναντι στην Ουκρανία έχουν εδώ και καιρό παρουσιαστεί από Αμερικανούς συντηρητικούς ως το ιδανικό μοντέλο διακυβέρνησης.

«Ήμασταν Τραμπ πριν από τον Τραμπ», καυχιέται ο ιστότοπος του Conservative Political Action Conference (CPAC) στη Βουδαπέστη. Και τον Ιούνιο του 2024, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έδωσε ανοιχτά τα εύσημα στον Όρμπαν, λέγοντας ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε «πάρει έξυπνες αποφάσεις από τις οποίες θα μπορούσαμε να μάθουμε στις ΗΠΑ».

Και πράγματι έχουν μάθει. «Έχουμε μπει στο σύστημα συγγραφής πολιτικών του επιτελείου του Τραμπ. Έχουμε βαθιά εμπλοκή εκεί», καυχήθηκε ο Όρμπαν σε συγκέντρωση στην Ουγγαρία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πριν τις αμερικανικές εκλογές το 2024. Κυβερνητικά και φιλο-Όρμπαν think tanks, όπως το Századvég Foundation και το Danube Institute, έχουν επίσης μακροχρόνια συνεργασία με think tanks που ευθυγραμμίζονται με τον Τραμπ, όπως το Heritage Foundation, ανταλλάσσοντας έρευνες, ιδέες και επιστημονικό προσωπικό.

Πάνω απ’ όλα, οι σύμμαχοι του Αμερικανού προέδρου επαινούν τον Όρμπαν όχι μόνο για τις πολιτικές του αλλά και για τη σταθερή του στάση σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς φιλικούς προς το MAGA - όπως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, την οποία υποτιμούν επειδή υποστηρίζει την Ουκρανία και επειδή συνεργάστηκε με τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μεταξύ των δύο θητειών του Τραμπ.

«Ο Όρμπαν έκανε ό,τι μπορούσε για να παραμείνει πιστός στον Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνος ήταν εκτός εξουσίας και είχε πολιτικά ξεγραφτεί», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Χάρνγουελ, στενός συνεργάτης του πρώην στρατηγικού συμβούλου του Τραμπ, Στιβ Μπάνον.

Ανταποδίδει τη χάρη

Και τώρα το MAGA ανταποδίδει τη χάρη, κινητοποιώντας όλες τις δυνάμεις του για τον άνθρωπο που ο Τραμπ είχε κάποτε περιγράψει σε εκτενή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ως «έναν πραγματικά ισχυρό και δυναμικό ηγέτη… που φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα» για την Ουγγαρία.

Σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Βουδαπέστη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε περαιτέρω τη στήριξη του Τραμπ, λέγοντας ότι οι σχέσεις ΗΠΑ – Ουγγαρίας εισέρχονται σε μια «χρυσή εποχή» και υποσχέθηκε οικονομική στήριξη για τη χώρα αν χρειαστεί -αλλά μόνο εφόσον ο Όρμπαν παραμείνει στην εξουσία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι βαθιά δεσμευμένος στην επιτυχία σας, γιατί η επιτυχία σας είναι και δική μας επιτυχία», είπε ο Ρούμπιο.

Η επίσκεψη Ρόυμπιο δείχνει πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η αμερικανική κυβέρνηση τις εκλογές στην Ουγγαρία τον Απρίλιο. «Για το MAGA, οι δύο πιο σημαντικές εκλογές φέτος είναι αυτές στην Ουγγαρία και οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τίμοθι Ας του βρετανικού Chatham House. Και ο Τζον ΜακΛάφλιν, βετεράνος Ρεπουμπλικανός στρατηγικός σύμβουλος που εργάστηκε σε όλες τις προεδρικές εκστρατείες του Τραμπ, πραγματοποιεί δημοσκοπήσεις για τον Όρμπαν.

Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή μια ήττα του Ούγγρου πρωθυπουργού θα αποτελούσε πλήγμα για το παγκόσμιο λαϊκιστικό κίνημα, τη στιγμή που η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στήριξή της και σε άλλους πολιτικούς με παρόμοιες απόψεις σε όλη την Ευρώπη.

«Θα θεωρούνταν ιδεολογική ήττα αν έχανε», δήλωσε ο Φρανκ Φουρέντι, σύμμαχος του Όρμπαν που ηγείται του παραρτήματος του Mathias Corvinus Collegium στις Βρυξέλλες, οργανισμού που υποστηρίζεται από την ουγγρική κυβέρνηση.

Το «χαρτί» του Τραμπ

Τρεις εβδομάδες πριν από τις εκλογές, προσωπικότητες του MAGA καθώς και δεξιοί λαϊκιστές από όλη την Ευρώπη ετοιμάζονται να συγκεντρωθούν στη Βουδαπέστη για το συνέδριο CPAC που διοργανώνει η American Conservative Union -το πέμπτο από το 2022.

Ο Όρμπαν ελπίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραστεί.

Ο Τραμπ έχει μόνιμη πρόσκληση για την εκδήλωση, και ο Ούγγρος ηγέτης δεν έχει κρύψει ότι θα το ήθελε πολύ. Ωστόσο, ενώ ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί τον Ιανουάριο ότι ίσως επισκεφθεί τη χώρα, μέχρι στιγμής δεν έχει δεσμευτεί.

Λίγο πριν ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον για την εναρκτήρια συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ τον περασμένο μήνα, ο Όρμπαν υπενθύμισε στο ουγγρικό ραδιόφωνο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «του χρωστά μια επίσκεψη». Παραδέχθηκε όμως ότι «τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα που δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε ούτε δύο εβδομάδες μπροστά».

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν έχει προσθέσει ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Ο Όρμπαν έχει μέχρι στιγμής προσπαθήσει διακριτικά να αποστασιοποιηθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας σε πρόσφατη προεκλογική συγκέντρωση ότι ο πρόεδρος ζήτησε τη γνώμη του πριν από τον βομβαρδισμό του Ιράν, «δεδομένου ότι εμείς [η Ουγγαρία] έχουμε σχέσεις και με το Ιράν και φιλικές σχέσεις με το Ισραήλ».

Είπε ότι όσα συμβαίνουν δεν είναι αυτά που τον είχε συμβουλεύσει, αλλά πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συζητήσουν σοβαρά μέτρα για να «σταθεροποιήσουν την κατάσταση στον πλανήτη» όταν ο Τραμπ επισκεφθεί το Πεκίνο, κάτι που αναμένεται αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πόσο έχει βοηθήσει πραγματικά η στήριξη του MAGA τον Ούγγρο πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο ανέβασε τα ποσοστά του Όρμπαν, σημείωσε ο Ας από το Chatham House. Μάλιστα, μια μεταγενέστερη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε μετά την επίσκεψη έδειξε ότι η κεντροδεξιά αντιπολίτευση αύξησε το προβάδισμά της τον Φεβρουάριο.

Εν τω μεταξύ, ενώ ο Όρμπαν προσπάθησε να παρουσιάσει τις εκλογές ως δημοψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία και να εμφανίσει τον αντίπαλό του ως πιόνι των Βρυξελλών, ο Μαγιάρ έχει καταφέρει να μετατοπίσει τη συζήτηση σε ζητήματα της καθημερινότητας.

Το κόμμα του, Tisza, έχει σήμερα προβάδισμα εννέα μονάδων έναντι του κόμματος Fidesz του Όρμπαν, σύμφωνα με δημοσκόπηση του POLITICO.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.