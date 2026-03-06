Στο πλαίσιο των συνεχών επαφών με τους κύριους εταίρους σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι είχε την Παρασκευή (6/3) τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε καταρχάς την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή της προς την Τουρκία, στρατηγικό εταίρο της Ιταλίας και σύμμαχο του ΝΑΤΟ, ενόψει της αδικαιολόγητης πυραυλικής επίθεσης που δέχτηκε.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή, με βάση και τις επαφές που είχε η Μελόνι τις τελευταίες ημέρες με διάφορους παράγοντες της Μέσης Ανατολής, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή.

Πηγή: skai.gr

