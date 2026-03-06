Καμπανάκι από τον Επίτροπο Άμυνας της ΕΕ για τις προμήθειες πυραύλων από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει καταστήσει ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη η Ευρώπη να αυξήσει την παραγωγή συστημάτων αεράμυνας και αντιβαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε την Παρασκευή ο επίτροπος Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Άντριους Κουμπίλιους.

«Με την κρίση στο Ιράν… έχει καταστεί απολύτως σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει την παραγωγή πυραύλων αεράμυνας και αντιβαλλιστικών συστημάτων», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό της Πολωνίας Βλαντίσλαβ Κοσίνιακ-Καμίς.

«Οι Αμερικανοί δεν θα είναι σε θέση να προμηθεύσουν επαρκείς ποσότητες - ούτε στις χώρες του Κόλπου, ούτε στις δικές τους δυνάμεις, ούτε στην Ουκρανία», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

