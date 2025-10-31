Λογαριασμός
Όρμπαν: H συνάντηση με τον Τραμπ μπορεί να φέρει πιο κοντά τη σύνοδο για την ειρήνη

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, αναμένει να συνάψει οικονομική συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ  

Βίκτορ Όρμπαν

«H συνάντηση με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα μπορεί να φέρει πιο κοντά τη σύνοδο για την ειρήνη», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Επιπλέον, ο Όρμπαν, αναμένει να συνάψει οικονομική συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρέπει να πείσω τις ΗΠΑ ότι η Ουγγαρία είναι εκτεθειμένη στα δίκτυα αγωγών ενέργειας», τόνισε ο Όρμπαν.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ουγγαρία Βίκτορ Ορμπάν
