«H συνάντηση με τον Τραμπ την επόμενη εβδομάδα μπορεί να φέρει πιο κοντά τη σύνοδο για την ειρήνη», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Επιπλέον, ο Όρμπαν, αναμένει να συνάψει οικονομική συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Πρέπει να πείσω τις ΗΠΑ ότι η Ουγγαρία είναι εκτεθειμένη στα δίκτυα αγωγών ενέργειας», τόνισε ο Όρμπαν.

Πηγή: skai.gr

