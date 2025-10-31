Λογαριασμός
Δύο νεκροί και χάος στη Νέα Υόρκη από σφοδρές βροχοπτώσεις -Βίντεο

Ρεκόρ βροχής στο Σέντραλ Παρκ - Προβλήματα στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ - προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε Μπρονξ, Μπρούκλιν και Κουίνς

νεα υορκη

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη από μία σφοδρή καταιγίδα που χτύπησε την πόλη, προκαλώντας παράλληλα προβλήματα στις πτήσεις στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ. 

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επεισόδια πλημμύρας και ζημιές ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πλημμύρες στα παράλια σε τμήματα του Μπρονξ, του Μπρούκλιν και του Κουίνς.

«Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για την 30η Οκτωβρίου», έγραψε στο X ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις μεγάλο μέρος της βροχής αναμενόταν να πέσει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά έπεσε σε διάστημα 10 λεπτών το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές αρχές ανακοίνωσαν ρεκόρ 4,7 εκατοστών βροχής στο Σέντραλ Παρκ, ενώ 5,31 εκατοστά έπεσαν στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια και 5,05 εκατοστά στο Newark Liberty International Airport στο Νιού Τζέρσεϊ.

