Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη από μία σφοδρή καταιγίδα που χτύπησε την πόλη, προκαλώντας παράλληλα προβλήματα στις πτήσεις στα αεροδρόμια JFK, Λα Γκουάρντια και Νιούαρκ.

Heavy rains lashed New York on October 30, killing two people in the city, Mayor Eric Adams said, while accompanying storms disrupted flights and weather authorities warned of floods in some areas https://t.co/jSHyiXNX4C October 31, 2025

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επεισόδια πλημμύρας και ζημιές ενώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πλημμύρες στα παράλια σε τμήματα του Μπρονξ, του Μπρούκλιν και του Κουίνς.

«Αυτή η καταιγίδα έσπασε τα ρεκόρ βροχόπτωσης για την 30η Οκτωβρίου», έγραψε στο X ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις μεγάλο μέρος της βροχής αναμενόταν να πέσει μέσα σε λίγες ώρες, αλλά έπεσε σε διάστημα 10 λεπτών το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές αρχές ανακοίνωσαν ρεκόρ 4,7 εκατοστών βροχής στο Σέντραλ Παρκ, ενώ 5,31 εκατοστά έπεσαν στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια και 5,05 εκατοστά στο Newark Liberty International Airport στο Νιού Τζέρσεϊ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.