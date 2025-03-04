Τουσκ: Η αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία έχει ήδη ξεκινήσει

Οι παραδόσεις αμερικανικής βοήθειας στην Ουκρανία έχουν ήδη ανασταλεί, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

«Αναφορές από τα σύνορα, από τον διαμετακομιστικό κόμβο μας στη Γιασιόνκα, επιβεβαιώνουν τις ανακοινώσεις της αμερικανικής πλευράς», δήλωσε ο Τουσκ στη Βαρσοβία.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι η ανακοίνωση των ΗΠΑ ήταν «απλά κούφια λόγια», ανέφερε ο Τουσκ σύμφωνα με το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Το αεροδρόμιο Ζέσουφ-Γιασιόνκα στη νοτιοανατολική Πολωνία και η σιδηροδρομική γραμμή από εκεί προς την κοντινή Ουκρανία θεωρούνται οι σημαντικότεροι οδοί μεταφοράς για τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές στρατιωτικές προμήθειες για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρησιμοποιεί επίσης συνήθως αυτό το αεροδρόμιο για τα ταξίδια του στο εξωτερικό.

«Αυτή η εξέλιξη φυσικά φέρνει την Ευρώπη, την Ουκρανία και την Πολωνία σε πιο δύσκολη θέση, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση», είπε ο Τουσκ.

Είπε ότι η κυβέρνησή του θα λάβει αποφάσεις τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες που ενδέχεται να είναι «πρωτοφανείς» και θα χρειαστούν πλήρη υποστήριξη. Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφευχθούν οι «άσκοπες συζητήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

