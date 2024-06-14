Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν επέπληξε την Παρασκευή τους ηγέτες των ακροδεξιών κομμάτων της Ιταλίας και της Γαλλία ότι δε συμφώνησαν σε μια συνεργασία για το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά και την εντυπωσιακή άνοδο του κόμματος της Μαρίν Λεπέν στις ευρωεκλογές το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Μια τέτοια συμμαχία, εάν προσχωρήσουν και άλλοι δεξιοί ευρωβουλευτές, «θα ήταν η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική παράταξη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Όρμπαν σε συνέντευξή του στο Kossuth Rádió την Παρασκευή.

Τα σχόλια του Όρμπαν έγιναν αφότου η Γαλλίδα ακροδεξιά ηγέτης Μαρίν Λεπέν παρουσίασε ένα ενιαίο μέτωπο στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζορτζία Μελόνι τον περασμένο μήνα.

«Είναι η στιγμή να ενωθούμε, θα ήταν πραγματικά χρήσιμο. … Νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε μια τέτοια ευκαιρία να περάσει», είπε η Λεπέν στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera .

Το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι, Αδελφοί της Ιταλίας είναι μέρος της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ η Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν συμμετέχει στην κοινοβουλευτική ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Και τα δύο κόμματα σημείωσαν σημαντικές νίκες στις ευρωπαϊκές εκλογές αυτόν τον μήνα, επιτυγχάνοντας τα καλύτερα αποτελέσματά τους από ποτέ.

Εάν τα δύο κόμματα ένωναν τις δυνάμεις τους, θα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πίσω από την κεντροδεξιά ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), και θα οδηγούσαν το μπλοκ προς τα δεξιά.

Αλλά η Μελόνι έχει κρατήσει τα χαρτιά της κλειστά, φλερτάροντας μια πιθανή συμμαχία με το ΕΛΚ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Όρμπαν ισχυρίστηκε επίσης την Παρασκευή ότι το ΝΑΤΟ σχεδίαζε να κατασκευάσει «τρεις μεγάλες βάσεις στην Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία» για να μεταφέρει όπλα στην Ουκρανία, προσπάθειες από τις οποίες δεσμεύτηκε να κρατήσει τη Βουδαπέστη πολύ μακριά. «Δεν δίνουμε δεκάρα λεφτά. Δεν παρέχουμε ουγγρικό έδαφος», είπε.

«Τριάντα μία από τις 32 χώρες των μελών του ΝΑΤΟ θέλουν να νικήσουν τους Ρώσους. Η θέση της Ουγγαρίας είναι ότι αυτό είναι λάθος, ακόμα κι αν είμαστε ένας στους 32», πρόσθεσε ο Όρμπαν.

Πηγή: skai.gr

