Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας(FAA) των ΗΠΑ ερευνά παραποιημένα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για την επαλήθευση της γνησιότητας του τιτανίου που χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένα πρόσφατα κατασκευασμένα αεροσκάφη Boeing και Airbus, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Τα παραποιημένα έγγραφα ερευνώνται από την FAA και την Spirit AeroSystems SPR.N, η οποία είναι προμηθευτής τόσο της Boeing όσο και της Airbus, ανέφερε η NYT στην έκθεση που επικαλείται έναν προμηθευτή των κατασκευαστών αεροπλάνων.

Οι FAA, Boeing, Airbus και Spirit δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Η έρευνα έρχεται αφότου ένας προμηθευτής ανταλλακτικών βρήκε μικρές τρύπες στο υλικό που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή τους λόγω διάβρωσης, προσθέτει η έκθεση.

