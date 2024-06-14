Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ απέκλεισε τη συμμετοχή του Ισραήλ στην πρωτοβουλία που προωθεί ο Εμανουέλ Μακρόν για τη συγκρότηση ομάδας επαφής από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για την εκτόνωση της έντασης στο λιβανοϊσραηλινά σύνορα.

«Καθώς εμείς διεξάγουμε έναν δίκαιο πόλεμο, υπερασπιζόμενοι τον λαό μας, η Γαλλία έχει υιοθετήσει εχθρικές πολιτικές κατά του Ισραήλ», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Γιόαβ Γκάλαντ.

«Το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει στο τριμερές σχήμα που προτείνει η Γαλλία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

