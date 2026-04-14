Καναδάς: Επιστρέφει θριαμβευτής στο Κοινοβούλιό του ο Μαρκ Κάρνεϊ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ (Mark Carney) επιστρέφει στο Κοινοβούλιο με περισσότερη ισχύ, αφού εξασφάλισε κυβέρνηση πλειοψηφίας κερδίζοντας τρεις ειδικές εκλογές.

Οι Φιλελεύθεροι του Carney διαθέτουν πλέον 174 από τις 343 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων και δεν θα χρειάζονται τη στήριξη κομμάτων της αντιπολίτευσης για να περάσουν νομοθεσίες, μετά τη νίκη τους σε τρεις περιφέρειες που είχαν μείνει κενές μετά τις περσινές εκλογές.

Η κυβέρνηση του Carney είναι η πρώτη στην ιστορία του Καναδά που μεταβαίνει από μειοψηφία σε πλειοψηφία μεταξύ εθνικών εκλογών, ενώ το Φιλελεύθερο Κόμμα θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία έως το 2029 μετά τα αποτελέσματα της Δευτέρας.

«Οι ψηφοφόροι έδειξαν εμπιστοσύνη στο σχέδιο της νέας μας κυβέρνησης. Αποδεχόμαστε αυτή τη στήριξη με ταπεινότητα, αποφασιστικότητα και σαφή κατανόηση του τι απαιτεί αυτή η στιγμή», δήλωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κάρνεϊ κέρδισε τις εκλογές στον Καναδά πέρυσι, ενισχυμένος από τη δημόσια οργή για τις απειλές προσάρτησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και έχει δεσμευτεί να μειώσει την εξάρτηση του Καναδά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έκτοτε, πέντε αποχωρήσεις βουλευτών από κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων από το κύριο αντιπολιτευόμενο Συντηρητικό Κόμμα, έφεραν τους Φιλελεύθερους του Κάρνεϊ ένα βήμα πριν από την πλειοψηφία.

Ένας από αυτούς τους αποχωρήσαντες ανέφερε ότι η ομιλία του Κάρνεϊ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας συνέβαλε στην απόφασή του. Σε εκείνη την ομιλία, ο Carney καταδίκασε τον οικονομικό εξαναγκασμό από μεγάλες δυνάμεις προς μικρότερες χώρες και έλαβε ευρεία αναγνώριση για τα σχόλιά του.

Ο Κάρνεϊ, πρώην επικεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας καθώς και της κεντρικής τράπεζας του Καναδά, έχει μετακινήσει τους Φιλελεύθερους προς το κεντροδεξιό φάσμα από τότε που διαδέχθηκε τον Justin Trudeau ως πρωθυπουργός το 2025.

Στο Τορόντο, η Ντανιέλε Μάρτιν (Danielle Martin) κέρδισε την εκλογή στην περιφέρεια University – Rosedale και η Doly Begum στην περιφέρεια Scarborough Southwest. Παράλληλα, η Τατιάνα Αουγκούστε (Tatiana Auguste) κέρδισε την περιφέρεια Terrebonne βόρεια του Μόντρεαλ.

Ο Νέλσον Γουάισμαν (Nelson Wiseman), ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, δήλωσε ότι ο Τραμπ υπήρξε σημαντικός παράγοντας στην άνοδο του Κάρνεϊ στην πρωθυπουργία, αλλά η παρουσία του στη διεθνή σκηνή ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά του.

«Οι Καναδοί εντυπωσιάστηκαν από το πόσο καλά έγινε δεκτός στο Νταβός και από τα ταξίδια του στο εξωτερικό, είχε επισκεφθεί 13 χώρες μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, αναζητώντας νέες συμμαχίες, επενδύσεις και εμπορικές συμφωνίες. Οι παγκόσμιοι ηγέτες θέλουν να συνεργαστούν μαζί του», δήλωσε ο Wiseman.

«Ο Carney έχει αποδείξει ότι είναι ένας ισχυρός πολιτικός. Έχει μελετήσει την πολιτική και τους πολιτικούς σε όλη του τη ζωή και έχει συναντήσει πολλούς. Συνάντησε τον Trump πριν εκλεγεί οποιοσδήποτε από τους δύο. Πόσοι άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες μπορούν να το πουν αυτό;».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.