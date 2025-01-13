Στις 20 Ιανουαρίου ορκίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις προετοιμασίες για την τελετή επιστροφής του στον Λευκό Οίκο να προχωρούν γοργά, ενώ ήδη τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί, με επιχειρηματίες να προσφέρουν τεράστια ποσά για να παρευρεθούν.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, Μιχάλης Ιγνατίου, είναι όλα έτοιμα και χθες έγινε και η πρώτη πρόβα για την τελετή.

Οι δωρητές έχουν προσφέρει 170 εκατομμύρια για την ορκωμοσία, κάτι που όπως εξηγεί είναι νόμιμο και είθισται να συμβαίνει. Μάλιστα, ο Τζο Μπάιντεν είχε συγκεντρώσει στην ορκωμοσία του ίσως και μεγαλύτερο ποσό.

Όπως εξηγεί ο Μιχάλης Ιγνατίου, τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στα έξοδα της τελετής, για τις αστυνομικές δυνάμεις, την Εθνοφρουρά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για τη μεγάλη ημέρα.

Εάν κάποιος δωρητής δώσει για παράδειγμα 100.000 δολάρια θα βγάλει μια φωτογραφία με τον νέο πρόεδρο, ενώ θα γίνουν 12-13 χοροί, στους οποίους θα λάβει μέρος το προεδρικό ζεύγος και θα χορέψει.

Τα εισιτήρια των VIP έχουν γίνει sold out, ενώ οι μεγάλοι οίκοι μόδας διεκδικούν τη Μελάνια Τραμπ, με τι τελικά θα φορέσει να είναι αίνιγμα.

Όσον αφορά τους επίσημους προσκεκλημένους, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, δεν προβλέπεται η παρουσία ξένων ηγετών στην ορκωμοσία καθώς το πρωτόκολλο το αποφεύγει.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, έχουν αυτοπροσκληθεί πολλοί, σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών, ενώ από ηγέτες δεν έχει προσκληθεί κάποιος ειδικά από τον ίδιος τον πρόεδρο.

Όσον αφορά τους Ελληνοαμερικανούς, θέση θα έχει ο Τζον Κατσιματίδης, στενός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμμετέχει και στα δείπνα που κάνει τακτικά ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η πολιτική του Τραμπ σε Ουκρανία και Γάζα

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Μιχάλη Ιγνατίου, έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα όσον αφορά την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας. Εάν δεν αφεθούν οι όμηροι μέχρι την Κυριακή, τη Δευτέρα θα χτυπήσει στη Γάζα, όπως έχει πει ο ίδιος.

Όσον αφορά το ουκρανικό, ο κ. Τραμπ θέλει να φέρει τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι και μέσα στην εβδομάδα θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία, πριν την ορκωμοσία.

Δεν είναι ξεκάθαρο ωστόσο, εάν θα είναι στο τραπέζι των συνομιλιών και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Πάει για πολύ μεγάλα πράγματα και δίνει διορία μέχρι τις 30 Απριλίου, σε 100 ημέρες από την Κυριακή, να έχει επιβληθεί εκεχειρία και να έχει εξευρεθεί διπλωματική λύση. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο στοίχημα», σημειώνει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ.

