Εφιάλτης δίχως τέλος στο Λος Άντζελες - Τουλάχιστον 24 οι νεκροί

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φωτιές στην κομητεία του Λος Άντζελες συνεχίζεται.

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δύο πύρινα μέτωπα -τα μεγαλύτερα- εξακολουθούν να καίνε ακόμη, το Πάλισεϊντς (χάρτης πυρκαγιάς) και το Ίτον (χάρτης πυρκαγιάς). Από τις φονικές πυρκαγιές επίσης, αγνοούνται τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ενώ στάχτη έχουν γίνει περισσότερες από 12.000 κατασκευές, σπίτια και επιχειρήσεις.

Όσο υπό διαταγές εκκένωσης βρίσκονται περισσότεροι από 105.000 κάτοικοι, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέους ισχυρούς ανέμους μέχρι μεθαύριο, Τετάρτη και χαρακτηρίζουν ως την πιο επικίνδυνη ημέρα την Τρίτη.

Η κομητεία του Λος Άντζελες παραμένει τυλιγμένη στις φλόγες από τις 7 Ιανουαρίου.

Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, τόνισε την Κυριακή ότι οι πυρκαγιές που έσβησαν ολόκληρες συνοικίες από τον χάρτη στα προάστια του Λος Άντζελες ίσως «αποτελούν τη χειρότερη φυσική καταστροφή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών με όρους κόστους, κλίμακας και εύρους».

Από την πλευρά του, ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε μία εβδομάδα από σήμερα αναμένεται να ορκιστεί ο 47ος πρόεδρος της χώρας συνέχισε μέσω της πλατφόρμας του Truth Social να ασκεί κριτική κατά του κυβερνήτη της Καλιφόρνια και άλλων αξιωματούχων.

«Οι φωτιές εξακολουθούν να μαίνονται στο Λος Άντζελες. Οι ανίκανοι πολιτικοί δεν έχουν ιδέα πώς να τις σβήσουν. Τι πρόβλημα έχουν;» ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Είχε προηγηθεί η «πρόσκληση» του Νιούσομ την Παρασκευή, ώστε ο εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να επισκεφθεί άμεσα τις πληγείσες περιοχές και να συνομιλήσει τόσο με τους πυροσβέστες όσο και με τους πληγέντες. Ωστόσο, ενώ φάνηκε να βάζει στην άκρη τη μακροχρόνια κόντρα του με τον Τραμπ, ο Νιούσομ το Σάββατο πέρασε στην αντεπίθεση απαντώντας στον καταιγισμό αναρτήσεων του εκλεγμένου προέδρου που μεταξύ άλλων ισχυριζόταν ότι οι αρχές στην Καλιφόρνια μπλόκαραν την έγχυση νερού για να προστατεύσουν ένα απειλούμενο είδος ψαριού.

Χαρακτηρίζοντας ως «φαντασιοπληξίες» τα σχόλια Τραμπ, ο Νιούσομ επέμεινε ότι οι πολίτες της Καλιφόρνια φοβούνται πως ο νέος πρόεδρος της χώρας θα προσπαθήσει να παρακρατήσει τα ομοσπονδιακά κεφάλαια αρωγής.

Την ίδια στιγμή, ο κυβερνήτης Καλιφόρνια επιβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχε πίεση στους πυροσβεστικούς κρουνούς ζήτησε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας από την οποία θα πρέπει να απαντηθεί και γιατί η σημαντική δεξαμενή Santa Ynez στο Πάλισεϊντς ήταν κλειστή για συντήρηση όταν ξεκινούσε η πυρκαγιά.

Αντιμέτωπη όμως με σειρά ερωτημάτων τόσο για την ετοιμότητα των Αρχών της περιοχής, όσο για την έλλειψη νερού αλλά και για τη δική της ικανότητα σε συνθήκες κρίσης είναι και η δήμαρχος, Κάρεν Μπας, η οποία σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων απέφυγε να απαντήσει υπογραμμίζοντας ότι «απόλυτη υποχρέωση προς τους πολίτες τους Λος Άντζελες παραμένει να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση».

Τα αίτια των πυρκαγιών παραμένουν άγνωστα, ενώ δεν είναι λίγοι όσο στέκονται στο υπόμνημα του αρχηγού της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες με το οποίο, πριν την καταστροφή, προειδοποιούσε πως οι περικοπές στον προϋπολογισμό θέτουν σε κίνδυνο την υπηρεσία και την ικανότητά αυτής να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

