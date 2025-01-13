Ο Τζεφ Μπέζος δεν ανησυχεί για τους δεσμούς του Μασκ με τον Τραμπ

Την αισιοδοξία του για τη στάση που θα κρατήσει η επερχόμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την εξερεύνηση του διαστήματος εξέφρασε, σε συνέντευξή του στο Reuters, ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος.

Ο Μπέζος υποβάθμισε τις ανησυχίες ότι η σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της SpaceX με τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη δική του εταιρεία. Ο Μπέζος μάλιστα εξήρε τη δέσμευση του Μασκ στην προώθηση του κοινού καλού. «Ο Ίλον είναι πολύ ξεκάθαρος ότι το κάνει αυτό με βάση το δημόσιο συμφέρον και όχι για προσωπικό όφελος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ιδρυτής της Blue Origin, η οποία ανταγωνίζεται τη SpaceX στις διαστημικές αποστολές, πρόσθεσε ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στη διαστημική τους ατζέντα τόσο στα προγράμματα που σχετίζονται με τη Σελήνη όσο και σε αυτά που αφορούν τον Άρη. «Εκτιμώ ότι πρέπει να τα κάνουμε και τα δύο - πρέπει να πάμε στη Σελήνη και πρέπει να πάμε στο Άρη, απάντησε όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί πως η νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να προβεί σε αλλαγές όσον αφορά το πρόγραμμα για τη Σελήνη.

Ο Τραμπ, που ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του στο Οβάλ Γραφείο, εκτιμάται ότι θα προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα της NASA για τη Σελήνη και θα εστιάσει κυρίως στις αποστολές προς τον Άρη, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την εταιρεία του Μπέζος. Η Blue Origin έχει συνάψει συμφωνία με τη NASA, ύψους 3 δισ. δολαρίων, για την αποστολή αστροναυτών στη Σελήνη εντός της επόμενης δεκαετίας.

Ο Μπέζος μίλησε στο Reuters από το Cape Canaveral στη Φλόριντα, όπου βρίσκεται προκειμένου να παρακολουθήσει την πρώτη εκτόξευση του πυραύλου New Glenn της Blue Origin, που αναμένεται να απειλήσει την κυριαρχία της SpaceX στην αγορά καθώς θα σηματοδοτήσει την καθυστερημένη είσοδο της Blue Origin στον τομέα της εκτόξευσης δορυφόρων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.