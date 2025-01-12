Ντόναλντ Τραμπ: Sold out τα VIP εισιτήρια για την ορκωμοσία

Στις 20 Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς θα γίνουν επίσημα πρόεδρος και αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. H τελετή ορκωμοσίας θα γίνει μπροστά στο Καπιτώλιο και – σύμφωνα με πληροφορίες από τα αμερικανικά μέρα ενημέρωσης – τα εισιτήρια VIP έχουν ήδη εξαντληθεί!

Σύμφωνα με το Associated Press , η επιτροπή που συγκέντρωνε χρήματα για την τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ απενεργοποίησε τις πλατφόρμες για δωρεές, ενημερώνοντας ότι δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμες θέσεις.

Αυτό σημαίνει ότι δωρητές που πρόσφεραν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια έχουν τοποθετηθεί σε λίστες αναμονής και ίσως να μην λάβουν ποτέ το πολυπόθητο εισιτήριο.

Η επιτροπή φέρεται να είχε προγραμματίσει να δώσει σε άτομα που δώρισαν περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια πρόσβαση σε έξι εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της τελετής ορκωμοσίας και ενός «δείπνου υπό το φως των κεριών» με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, καθώς και ένα δείπνο με τον εκλεγμένο αντιπρόεδρο JD Vance. και η σύζυγός του.



Ωστόσο, εκπρόσωπος της επιτροπής διοργάνωσης της ορκωμοσίας δήλωσε ότι εξακολουθούν να δέχονται δωρεές.

Έτσι, αρκετοί συνεχίζουν να δωρίζουν εκατομμύρια χωρίς να περιμένουν τίποτα σε αντάλλαγμα, όπως πρόσβαση στην τελετή ορκωμοσίας ή σε άλλες «παράλληλες» εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα το τριήμερο 18 με 20 Ιανουαρίου.

Όπως δήλωσαν πηγές στους New York Times, η η επιτροπή ορκωμοσίας του Τραμπ συγκέντρωσε επίσημα πάνω από 170 εκατομμύρια δολάρια και θα φτάσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του 2017, όταν η επιτροπή ορκωμοσίας του Τραμπ είχε συγκεντρώσει 107 εκατομμύρια δολάρια.

Ποιοι έβαλαν το «χέρι στην τσέπη» για την ορκωμοσία

Μεγαλοστελέχη, τράπεζες και εταιρείες κολοσσοί είναι ανάμεσα σε αυτούς που δώρισαν μεγάλα ποσά για την ορκωμοσία του Τραμπ.

Για παράδειγμα, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, χάρισε ένα εκατ. δολάρια από την προσωπική του περιουσία.

Το ίδιο ποσό δώρισε και ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, ο Ιρανοαμερικανός διευθύνων σύμβουλος της Uber Ντάρα Κοσροβσάχι και εκείνος της Citadel, Κεν Γκρίφιν, καθώς και οι Μeta και Amazon.

Παράλληλα, αδιευκρίνιστα ποσά δώρισαν οι τράπεζες Goldman Sachs και Bank of America.

Η Google ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 1 εκατομμύριο δολάρια ( ποσό υπερτριπλάσιο από τα 285.000 δολάρια που είχε διαθέσει για την ορκωμοσία του το 2017) και θα υποστηρίξει την εκδήλωση και με άλλους τρόπους, όπως μέσω livestream και στο YouTube.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.