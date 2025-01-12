Σύμβουλος Τραμπ: Τις επόμενες μέρες - εβδομάδες αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν

Ο επερχόμενος Σύμβουλος Ασφαλείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Βαλτς, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ABC News ότι αναμένει τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τις επόμενες μέρες - εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις για το ουκρανικό με τονΤραμπ.

"Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος για τη διοργάνωση συνάντησης μεταξύ του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ και του Ρώσου προέδρου μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου" τονίστηκε από τον Ρώσο αξιωματούχο.

Ο Τραμπ από τη μεριά του δήλωσε την Πέμπτη ότι διοργανώνεται συνάντηση μεταξύ του ίδιου και του Πούτιν, αλλά δεν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας ότι "χαιρετίζει το γεγονός ότι ο Τραμπ επιδεικνύει επιθυμία να λύσει τα προβλήματα μέσω του διαλόγου".

Η Ρωσία διατηρεί τη θέση της για την Ουκρανία, την οποία έχει εκφράσει επανειλημμένα ο πρόεδρος Πούτιν, διεμήνυσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες», διευκρίνισε ο Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου σχολιάζοντας τις εικασίες των μέσων ενημέρωσης σχετικά με πιθανές ημερομηνίες επαφών μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ. «Προχωρούμε μέσα από την αμοιβαία ετοιμότητα για τέτοιες συναντήσεις».

«Προφανώς, θα υπάρξουν κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση μετά την είσοδο του Τραμπ στο Οβάλ γραφείο (στον Λευκό Οίκο)», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ φοβάται πως ο Τραμπ θα άρει μέτρα που έχουν ληφθεί επί προεδρίας Μπάιντεν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, οι Βρυξέλλες ανησυχούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να επιδιώξει την ανατροπή αποφάσεων του προκατόχου του απλώς και μόνο επειδή ελήφθησαν από τον Μπάιντεν, χωρίς να εξετάσει τον αντίκτυπο που θα έχουν τέτοιες κινήσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα προσπαθήσει να αφήσει την πλέον «δύσκολη κληρονομιά» στον Τραμπ, είπε ο Πεσκόφ σχετικά με τις προθέσεις του Μπάιντεν να επιβάλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Στο εμταξύ, σύμφωνα με τους FT - επικαλούμενοι έναν πρώην αξιωματούχο του Κρεμλίνου και μια πηγή που συζήτησε το θέμα με τον Πούτιν - οι κύριοι στόχοι του Ρώσου προέδρου σε τυχόν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν το μπλόκο στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των συμμάχων στην ανατολική πλευρά.

