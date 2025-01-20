ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Αμερικανούς να διατηρήσουν την πίστη και την ελπίδα

Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε τους Αμερικανούς να διατηρήσουν την πίστη, μία ημέρα πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην καρδιά της κοινότητας των μαύρων της Νότιας Καρολίνας όπου επέλεξε να περάσει την τελευταία του ημέρα στην προεδρία τιμώντας τον ήρωα των πολιτικών δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ που δολοφονήθηκε στις 4 Απριλίου 1968.

Η ημέρα γιορτής που του είναι αφιερωμένη συμπίπτει φέτος με την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο τελευταίο τους επίσημο ταξίδι, ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν πέρασαν την ημέρα του στην ιστορική πόλη του Τσάρλεστον, την σημαδεμένη από τις φυλετικές διακρίσεις και την δουλεία, αλλά και την δολοφονία, το 2015, εννέα μαύρων ενοριτών σε εκκλησία της πόλης από τον λευκό ρατσιστή Ντίλαν Ρουφ, ο οποίος καταδικάσθηκε σε θάνατο.

Ο Τζο Μπάιντεν, πιστός καθολικός, παρακολούθησε την λειτουργία σε εκκλησία βαπτιστών της πόλης.

«Κάθε φορά που μπαίνω σε εκκλησία μαύρων σκέφτομαι ένα πράγμα: την λέξη "ελπίδα"», είπε και αναφέρθηκε σε δύο είδωλά του εδώ και μισό αιώνα: τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και τον επίσης δολοφονημένο το 1968 εμβληματικό γερουσιαστή Μπόμπι Κένεντι.

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει ότι το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι η κατάχρηση εξουσίας», πρόσθεσε χωρίς ποτέ να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αλλά «η πίστη μας διδάσκει ότι η Αμερική των ονείρων μας είναι πάντα πιο κοντά από όσο νομίζουμε...Ας διατηρήσουμε την πίστη για καλύτερες μέρες», είπε καθώς το εκκλησίασμα όρθιο τον χειροκροτούσε.

Η Νότια Καρολίνα και η κοινότητα των μαύρων ήταν αποφασιστικής σημασίας για την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν το 2020.

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ο αμερικανός πρόεδρος μετέτρεψε την θανατική ποινή 37 καταδικασμένων από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, αλλά διατήρησε τις ποινές του Ντίλαν Ρουφ και του Τζοχάρ Τσαρνάγεφ, που τοποθέτησε τις βόμβες κατά την τρομοκρατική επίθεση στον μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013.

Και σήμερα, ο Τζο Μπάιντεν απένειμε μετά θάνατον χάρη στον Τζαμαϊκανό Μάρκους Γκάρβεϊ, μαύρο ακτιβιστή και εμβληματικό πρόσωπο του κινήματος rastafari που πέθανε το 1940 και υπήρξε προπομπός του παναφρικανισμού υποστηρίζοντας την επιστροφή των απογόνων των μαύρων δούλων στην Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.