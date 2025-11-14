Οργή της Άγκυρας για την ανάρτηση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας για τα C-130 και C-27

Οργή επικρατεί στην Τουρκία για την ανάρτηση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας για τα C-130 και C-27 σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι «έχουμε 20 νεκρούς και η ελληνική αεροπορία κάνει αναρτήσεις με C-130».

Ειδικότερα, δημοσιογράφος στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk ανέφερε: «Η Ελλάδα απέσυρε την ανάρτηση της. Ξέρετε σήμερα φτάνουν οι σοροί των 20 πεσόντων από τη συντριβή του αεροσκάφους μας από το Αζερμπαϊτζάν. Η Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδας ανέβασε και πάλι την ανάρτησή της που είχε ανεβάσει και στις 5 Νοεμβρίου και δείχνει τα C-130 λέγοντας πως είναι η φωτογραφία της Ελλάδας. Απέναντι σε αυτήν την ανηθικότητα, ξεσηκώθηκε η Άγκυρα. Υπήρξε αντίδραση από την Άγκυρα, όπως και από τον πρέσβη της Τουρκίας στην Ελλάδα. Ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα συνομίλησε με τον υπουργό Άμυνας της Ελλάδας και του μετέφερε την αντίδραση της Τουρκίας.Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας δήλωσε πως αυτό ήταν αποτέλεσμα λάθους, δεν υπήρχε κακή πρόθεση, πως αποσύρθηκε η ανάρτηση και στη θέση θα αναρτηθεί μήνυμα συλλυπητηρίων».

Παράλληλα, το τηλεοπτικό δίκτυο A Haber, μετέδωσε: «Καθώς μιλάτε, δεξιά μου βλέπω αυτή την ανάρτηση που με εξοργίζει. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια ανηθικότητα. Αυτό είναι ρεζίλι. Στο μυαλό μου έρχονται αυτοί οι ελληνολάγνοι που στη Σμύρνη χορεύουν συρτάκι με γαλάζια παντελόνια και λευκές μπλούζες. Μιλάμε για μια χώρα που σε μια τέτοια μέρα τραγωδίας μας κάνει τέτοιες αναρτήσεις».

Νέα συντριβή τουρκικού αεροσκάφους - Νεκρός ο πιλότος

Στο μεταξύ, νέα συντριβή τουρκικού αεροσκάφους σημειώθηκε χθες, στην Κροατία αυτή τη φορά, και πρόκειται ειδικότερα για πυροσβεστικό αεροσκάφος, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος. Πρόκειται για δεύτερη συντριβή τουρκικού αεροσκάφους σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά τη συντριβή του τουρκικού C-130 στη Γεωργία.

Σενάρια για τη συντριβή του τουρκικού C-130

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, τα τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν πολλά σενάρια για τη συντριβή του τουρκικού C-130 και οι Αρχές προσπαθούν κάποια από τα σενάρια να τα αποκλείσουν.

Τούρκοι δημοσιογράφοι αναρωτιούνται για το αν μήπως έγινε χρήση αντιαεροπορικού πυραύλου ή κάποια σύγκρουση με drone.

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος του HALK TV Ισμαήλ Σαϊμάζ, δήλωσε: «Το αεροσκάφος ήταν σε συνοριακή περιοχή. Είναι το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία και λίγο παρακάτω η Αρμενία. Μήπως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα της Γεωργίας; Ίσως να εκτοξεύτηκε πύραυλος εδάφους αέρος, αέρος-αέρος, ίσως και κάποιο drone από τις χερσαίες δυνάμεις που να κατευθύνουν κάποιο μη επανδρωμένο».

