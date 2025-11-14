Η Ιαπωνία απαντά στην Κίνα ότι η θέση της για την Ταϊβάν παραμένει «αμετάβλητη»

Η ιαπωνική κυβέρνηση διαβεβαίωσε σήμερα ότι η θέση της όσον αφορά την Ταϊβάν, νήσο που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία, παραμένει «αμετάβλητη», μετά τις δηλώσεις της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Κίνας.

«Η ειρήνη και η σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν είναι απαραίτητες για την ασφάλεια της Ιαπωνίας (...) Η ιαπωνική κυβέρνηση επιθυμεί πάντα τα ζητήματα που σχετίζονται με την Ταϊβάν να επιλυθούν ειρηνικά μέσω διαλόγου», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ιαπωνικής κυβέρνησης Μινορού Κίχαρα.

Την περασμένη εβδομάδα, η κ. Τακαΐτσι ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας της στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ότι σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης της Κίνας στην Ταϊβάν, θα ήταν δικαιολογημένη η αποστολή ιαπωνικών στρατευμάτων για να υπερασπιστούν τη νήσο στο πλαίσιο της «συλλογικής νόμιμης άμυνας».

Πηγή: skai.gr

