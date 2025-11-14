Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με την προοπτική μιας πολιτικά επιζήμιας ψηφοφορίας στο Κογκρέσο για τη δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν, αφότου δεν κατάφεραν δύο μέλη του Κογκρέσου να πειστούν προκειμένου να αφαιρέσουν τα ονόματά τους από μια αίτηση που απαλλάσσει τον αμερικανό πρόεδρο από το διεξαχθεί ψηφοφορία.

Η άρνηση της Λόρεν Μπόμπερτ, μιας Ρεπουμπλικανής βουλευτή από το Κολοράντο, και της Νάνσι Μέις, από τη Νότια Καρολίνα, να αποσύρουν τα ονόματά τους αφήνει τον Τραμπ εκτεθειμένο σε ένα ζήτημα που ενέχει την πιθανότητα να στρέψει τμήματα της βάσης του MAGA εναντίον του.

Η Μπόμπερτ φέρεται να υποστήριξε σθεναρά το αίτημα της διεξαγωγής ψηφοφορίας, αφότου ο Τραμπ την προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο σε μια προσπάθεια να την πείσει να αποσύρει την υπογραφή της, σύμφωνα με τους New York Times. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ώρες αφότου οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσαν μια σειρά από email με αρχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ πιθανότατα να γνώριζε περισσότερα για τις δραστηριότητες του Έπσταϊν σχετικά με τη σεξουαλική εμπορία ανηλίκων, από ό,τι είχε παραδεχτεί προηγουμένως.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019 εν αναμονή της δίκης του - έγραψε σε ένα email ότι ο Τραμπ, ο πρώην στενός του φίλος, «ήξερε για τα κορίτσια».

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να πείσει την Μπόμπερτ να αλλάξει γνώμη – στρατολογώντας την Παμ Μπόντι, τη γενική εισαγγελέα, και τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ – προτού εξαπολύσει «ασαφείς απειλές» όταν η τακτική της αυτή δεν λειτουργεί. Η εφημερίδα, σχολιάζει μάλιστα ότι αυτή η προσέγγιση είχε το αντίθετο αποτέλεσμα αποτέλεσμα πείθοντας την Μπόμπερτ ότι μπορεί να υπάρχει συνωμοσία για την απόκρυψη του περιεχομένου των αρχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ προσπάθησε ανεπιτυχώς να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Μέις, η οποία είναι υποψήφια κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας. Στη συνέχεια, του έγραψε μια επιστολή εξηγώντας πως έχει ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού και γι αυτό όπως είπε δεν μπορούσε να αλλάξει γνώμη για το αίτημα.

Οι απαραίτητες 218 ψήφοι για να περάσει και να επιτραπεί η διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων επιτεύχθηκαν αυτή την εβδομάδα με την ορκωμοσία της Δημοκρατικής Αντελίτα Γκριχάλβα, η οποία ορκίστηκε τώρα μετά τον θάνατο του πατέρα της, ο οποίος ήταν ο εν ενεργεία βουλευτής.

Οι Δημοκρατικοί έχουν κατηγορήσει τον Μάικ Τζόνσον, τον πρόεδρο της Βουλής, ότι καθυστέρησε σκόπιμα την ορκωμοσία του Γκριχάλβα, σε μια προσπάθεια να μην συγκεντρώσει το αίτημα αρκετές ψήφους για να περάσει και να καθυστερήσει την πιθανότητα διεξαγωγής ψηφοφορίας. Ο Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις στο παρασκήνιο για να αποτρέψει την ψηφοφορία να φτάσει στην αίθουσα της Βουλής.

Ο Ρο Κανά, Δημοκρατικός εκπρόσωπος από την Καλιφόρνια, προέβλεψε ότι 40 με 50 Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων συμμαχώντας με τους Δημοκρατικούς που θα ψηφίσουν υπέρ. Η νομοθεσία θα πρέπει να περάσει από τη Γερουσία, όπου θεωρείται απίθανο. Ωστόσο, ακόμα και αν το αίτημα περνούσε και από τα δύο σώματα, ο Τραμπ, θα μπορούσε να ασκήσει βέτο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ, χαρακτήρισε τις δημοσιεύσεις μέσω email «εκστρατεία απόσπασης της προσοχής από τους Δημοκρατικούς και τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης».

«Γι' αυτό μου κάνουν ερωτήσεις για τον Έπσταϊν αντί για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης εξαιτίας των Ρεπουμπλικανών και του Προέδρου Τραμπ», είπε.

Πηγή: skai.gr

