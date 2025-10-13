Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα, Δευτέρα στο Ισραήλ όταν οι 20 όμηροι έπειτα από 2 χρόνια αιχμαλωσίας αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς και επανενώθηκαν με τους δικούς τους ανθρώπους.

Οι γονείς επανενώθηκαν με τους γιους τους και τα παιδιά με τους πατέρες τους ενώ οι όμηροι έπεσαν στην αγκαλιά των συγγενών τους μετά από 730 ημέρες.

«Είσαι η ζωή μου, η ζωή μου, ο πρωταθλητής μου, ο ήρωάς μου» φώναζε η μητέρα του Μάταν Ζανγκάουερ καθώς αγκαλιάζει τον γιο της ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από το κιμπουτς Nir Oz.

WOW!!! The mother of Matan Zangauker, who was held hostage by Hamas for 738 days, finally reunites with her son.



This is beautiful to see. 🙏💙🇮🇱



pic.twitter.com/XxJM7svQkZ — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 13, 2025

Μόλις επέστρεψε στο Ισραήλ, ο Μπαρ Κούπερσταϊν αγκάλιασε τον πατέρα του, Ταλ, ο οποίος σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή σηκώθηκε για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια από το αναπηρικό του καροτσάκι.

בר קופרשטיין רואה לראשונה את אביו טל נעמד על הרגליים לאחר שלקה בשיתוק מוחין בעקבות תאונה@ofekneuberger pic.twitter.com/nArNS4MOgb — גלצ (@GLZRadio) October 13, 2025

Ο Ειτάν Μορ έπεσε στην αγκαλιά των γονιών του μόλις τους αντίκρισε.

Grab the tissues. A thread of hostages reuniting with their families.



First up, Eitan Mor meeting his parents, Efrat and Zvika. pic.twitter.com/rHk6CUpYEu — Kassy Akiva (@KassyAkiva) October 13, 2025

Ο Αβινάταν Ορ έπεσε στην αγκαλιά των γονιών του και της κοπέλας τους Νόα Αργκαμάνι έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας.

What a wonderful sight to see. Avinatan Or meeting his family and his partner, Noa Argamani after he was freed from two years of Hamas captivity. pic.twitter.com/tpjJPYGTuM — Joe Truzman (@JoeTruzman) October 13, 2025

Ο Ομρί Μιράν επέστρεψε στη σύζυγό του και στα δύο παιδιά τους. Όταν απήχθη από το σπίτι του η μία του κόρη ήταν μόλις 6 μηνών και η άλλη 2 ετών.

Omri Miran is reunited with his daughters, the youngest of whom was only 6 months old when he was kidnapped.



She has no memories of her own father.



But now, they can make new ones together. pic.twitter.com/tsOWt3LoF2 — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 13, 2025

O Εβιάταρ Νταβίντ ενώθηκε και πάλι σήμερα με την οικογένειά του.Πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε ένα βίντεο από τη Χαμάς στο οποίο φαινόταν αποστεωμένος να σκάβει τον τάφο του.

Ο Γκάι Γκίλμποα - Νταλάλ έπεσε στην αγκαλιά της οικογένειά του μόλις τους αντίκρισε.

This is the most glorious reunion. Guy Gilboa-Dalal in the loving arms of his beautiful family. His mother was literally heartbroken and had to have major surgery. How wonderful to see her joy. Her heart and all our hearts are healed. pic.twitter.com/7QJgXpswui — Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) October 13, 2025

Ο Γκάι και ο Εβιάταρ είναι παιδικοί φίλοι και όταν συναντήθηκαν ξανά στο Ιατρικό Κέντρο Rabin, ελεύθεροι πια, έδωσαν μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη ανακούφιση. Οι δυο τους πέρασαν μαζί το μεγαλύτερο μέρος της αιχμαλωσίας τους.

Ανάμεσα στους Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα, Δευτέρα (13/19) από τη Χαμάς, ήταν και τα δίδυμα αδέλφια Ζιβ και Γκάλι Μπέρμαν. Οι δύο νέοι, τότε 25 ετών, είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το κιμπούτς Κφαρ-Άζα.Σήμερα επέστρεψαν στην οικογένειά τους, η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα πίστευε ότι είχαν σκοτωθεί.

Gali and Ziv Berman, free and back home🎗️ 🇮🇱

📸IDF Spokeperson Unit pic.twitter.com/Mlfrz7mpkN — Government Press Office 🇮🇱 (@GPOIsrael) October 13, 2025

Ο 21χρονος Νίμροντ Κοχεν υπηρετούσε στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις όταν συνελήφθη. Σήμερα ενώθηκε ξανά με την οικογένειά του.

Nimrod Cohen seeing his family for the first time in two years. pic.twitter.com/8mHHZNgksQ — Kassy Akiva (@KassyAkiva) October 13, 2025

