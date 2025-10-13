Λογαριασμός
Συγκινητικές στιγμές: Οι ισραηλινοί όμηροι «χάνονται» στην αγκαλιά των συγγενών τους μετά την απελευθέρωσή τους (Βίντεο)

Οι γονείς επανενώθηκαν με τους γιους τους και τα παιδιά με τους πατέρες τους ενώ οι όμηροι έπεσαν στην αγκαλιά των συγγενών τους μετά από 730 ημέρες

ομηρος Ισραηλ

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα, Δευτέρα στο Ισραήλ όταν οι 20 όμηροι έπειτα από 2 χρόνια αιχμαλωσίας αφέθηκαν ελεύθεροι από τη Χαμάς και επανενώθηκαν με τους δικούς τους ανθρώπους.

Οι γονείς επανενώθηκαν με τους γιους τους και τα παιδιά με τους πατέρες τους ενώ οι όμηροι έπεσαν στην αγκαλιά των συγγενών τους μετά από 730 ημέρες. 

«Είσαι η ζωή μου, η ζωή μου, ο πρωταθλητής μου, ο ήρωάς μου» φώναζε η μητέρα του Μάταν Ζανγκάουερ καθώς αγκαλιάζει τον γιο της ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από το κιμπουτς Nir Oz.

Μόλις επέστρεψε στο Ισραήλ, ο Μπαρ Κούπερσταϊν αγκάλιασε τον πατέρα του, Ταλ, ο οποίος σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή σηκώθηκε για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια από το αναπηρικό του καροτσάκι.

Ο Ειτάν Μορ έπεσε στην αγκαλιά των γονιών του μόλις τους αντίκρισε.

Ο Αβινάταν Ορ έπεσε στην αγκαλιά των γονιών του και της κοπέλας τους Νόα Αργκαμάνι έπειτα από δύο χρόνια αιχμαλωσίας.

Ο Ομρί Μιράν επέστρεψε στη σύζυγό του και στα δύο παιδιά τους. Όταν απήχθη από το σπίτι του η μία του κόρη ήταν μόλις 6 μηνών και η άλλη 2 ετών.

O Εβιάταρ Νταβίντ ενώθηκε και πάλι σήμερα με την οικογένειά του.Πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε ένα βίντεο από τη Χαμάς στο οποίο φαινόταν αποστεωμένος να σκάβει τον τάφο του.

  Ο Γκάι Γκίλμποα - Νταλάλ έπεσε στην αγκαλιά της οικογένειά του μόλις τους αντίκρισε.

Ο Γκάι και ο Εβιάταρ είναι παιδικοί φίλοι και όταν συναντήθηκαν ξανά στο Ιατρικό Κέντρο Rabin, ελεύθεροι πια, έδωσαν μια μεγάλη αγκαλιά γεμάτη ανακούφιση. Οι δυο τους πέρασαν μαζί το μεγαλύτερο μέρος της αιχμαλωσίας τους.

Ανάμεσα στους Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα, Δευτέρα (13/19) από τη Χαμάς, ήταν και τα δίδυμα αδέλφια Ζιβ και Γκάλι Μπέρμαν. Οι δύο νέοι, τότε 25 ετών, είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023 από το κιμπούτς Κφαρ-Άζα.Σήμερα επέστρεψαν στην οικογένειά τους, η οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα πίστευε ότι είχαν σκοτωθεί.

Ο 21χρονος Νίμροντ Κοχεν υπηρετούσε στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις όταν συνελήφθη. Σήμερα ενώθηκε ξανά με την οικογένειά του.

