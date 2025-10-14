Αχμέντ αλ Σάρα: Εμφανίζεται να φλερτάρει μια δημοσιογράφο του CBS - Δείτε βίντεο

Ραντεβού στα τυφλά... Αντιδράσεις προκάλεσε το αμφιλεγόμενο «ντεμπούτο» του Αχμέντ αλ Σάρα στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News την Κυριακή το βράδυ, καθώς ο Σύρος πρόεδρος φάνηκε να... φλερτάρει την ανταποκρίτρια του δικτύου Μάργκαρετ Μπρέναν, η οποία ξεκίνησε με μια αναφορά στον έπαινο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αυτόν ως «όμορφο» και «σκληρό».

«Όταν συναντήσατε τον Πρόεδρο Τραμπ τον Μάιο, σας περιέγραψε ως όμορφο, σκληρό και είπε ότι έχετε ένα ''δυνατό'' παρελθόν», είπε η Μπρέναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον Σύρο ηγέτη.

Ο αλ Σάρα χαμογέλασε με νόημα, και απάντησε στη Μπρέναν: «Έχετε κάποια αμφιβολία γι' αυτό;»

Η Μπρέναν φάνηκε να αιφνιδιάζεται, άμεσα φρόντισε να επαναφέρει τη συζήτηση στην ερώτηση.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία για το δυνατό σας παρελθόν, αλλά λόγω αυτού του παρελθόντος χαρακτηριστήκατε τρομοκράτης από την αμερικανική κυβέρνηση», είπε.

«Υπήρχε αυτή η αμοιβή των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι σας μέχρι πριν από λίγους μήνες», είπε ακόμα η δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

«Θα ήταν σπατάλη - θα ήταν χρήματα που ξοδεύτηκαν λάθος», είπε ο αλ Σάρα για την αμοιβή.

«Μιλάμε για πριν από 25 χρόνια. Ήμουν 17 ή 18 ετών. Το επίπεδο επίγνωσης που έχεις τώρα είναι διαφορετικό από αυτό που είχες πριν από 20 χρόνια».

Η συνέντευξη στο CBS σηματοδότησε την πρώτη σημαντική εμφάνιση του αλ Σάρα στην αμερικανική τηλεόραση και προκάλεσε πλημμύρα διαδικτυακών αντιδράσεων, με κάποιους να αναρωτιούνται αν πίστευε ότι πρόκειται για συνέντευξη, ή ριάλιτι για τηλεοπτικά ραντεβού...

