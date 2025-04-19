Συνάντηση Πούτιν με τον σουλτάνο του Ομάν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί την Τρίτη στη Μόσχα με τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ, η χώρα του οποίου έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο χώρες.

«Την 22α Απριλίου, η Μόσχα θα φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του σουλτάνου του Ομάν Χαϊθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ, που πραγματοποιεί μια επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία», αναφέρει το Κρεμλίνο στο Telegram.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν θέματα διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων στον οικονομικό και «επίκαιρα ζητήματα της διεθνούς ατζέντας», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

Οι αρχές του Ομάν επιβεβαίωσαν αυτήν την επίσκεψη στη Ρωσία τη Δευτέρα και την Τρίτη.

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν τις απόψεις τους σε μια σειρά επίκαιρων ζητημάτων περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος», επισήμανε το παλάτι του σουλτάνου σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

Αυτή η επίσκεψη πραγματοποιείται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Κρίσιμες συνομιλίες έλαβαν χώρα σήμερα στη Ρώμη, υπό την αιγίδα του Ομάν, μεταξύ των ιρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών.

Η Ρωσία, που ενίσχυσε τους δεσμούς της με το Ιράν τα τρία τελευταία χρόνια, είπε ως είναι έτοιμη να διαδραματίσει «οποιονδήποτε ρόλο που θα είναι χρήσιμος» στις διαπραγματεύσεις.

