Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την πρώτη ημέρα της νέας θητείας του παρακολουθώντας τη λειτουργία στον Εθνικό Καθεδρικό της Ουάσινγκτον και άκουσε ένα κήρυγμα που μάλλον δεν το περίμενε: μια έκκληση για την προστασία των μεταναστών και σεβασμό στα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

Μία ημέρα αφού δήλωσε ότι στην Αμερική θα αναγνωρίζονται μόνο δύο φύλα και υπέγραψε προεδρικά διατάγματα για τη σαρωτική καταστολή της μετανάστευσης, η Επίσκοπος Μάριαν Ένγκαρ Μπάντι, από άμβωνος, απηύθυνε έκκληση στον Τραμπ να δείξει έλεος σε ανθρώπους που «φοβούνται» τι θα επακολουθήσει.

«Υπάρχουν γκέι, λεσβίες και διεμφυλικά παιδιά σε Δημοκρατικές, Ρεπουμπλικανικές και Ανεξάρτητες οικογένειες, κάποια φοβούνται για τη ζωή τους», είπε η Μπάντι.

Την Δευτέρα, ο Τραμπ έδωσε εντολή στον στρατό να βοηθήσει στην ασφάλεια των συνόρων και αποφάσισε να καταργήσει το «δίκαιο του εδάφους», δηλαδή την αυτόματη χορήγηση της υπηκοότητας σε όποιον γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος.

Η Μπάντι έκανε μια παθιασμένη έκκληση για τους μετανάστες. «Οι άνθρωποι που μαζεύουν τις σοδειές μας και καθαρίζουν τα γραφεία μας, που κοπιάζουν στα πτηνοτροφεία και στα συσκευαστήρια κρέατος, που πλένουν τα πιάτα αφού φάμε στα εστιατόρια και δουλεύουν νυχτερινή βάρδια στα νοσοκομεία… μπορεί να μην είναι πολίτες (των ΗΠΑ) ή να μην έχουν τα σωστά έγγραφα, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών δεν είναι εγκληματίες», υπογράμμισε.

«Σας ζητώ να δείξετε έλεος. Κύριε πρόεδρε, σε αυτές τις κοινότητες όπου τα παιδιά φοβούνται ότι θα τους πάρουν μακριά τους γονείς τους, να βοηθήσετε αυτούς που φεύγουν από εμπόλεμες ζώνες και καταδιώκονται στις χώρες τους, ώστε να βρουν συμπόνια και φιλοξενία εδώ. Ο Θεός μας διδάσκει να είμαστε ελεήμονες απέναντι στον ξένο», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δεν φάνηκε πολύ ικανοποιημένος από τις προτροπές της Μπάντι και τις απέρριψε όταν αργότερα του ζητήθηκε κάποιο σχόλιο. «Δεν ήταν και ιδιαίτερα συναρπαστικό» είπε, αναφερόμενος στο κήρυγμα.

Ο δισεκατομμυριούχος σύμμαχός του Ίλον Μασκ σχολίασε επίσης το κήρυγμα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, γράφοντας ότι η Επίσκοπος «έχει προσβληθεί άσχημα από τον ιό woke».

Ο Μασκ είναι πατέρας μιας διεμφυλικής κόρης η οποία το 2022 προσέφυγε στα δικαστήρια για να αλλάξει το επώνυμό της, εξηγώντας ότι «δεν ζει πλέον μαζί του και δεν επιθυμεί να έχει οποιαδήποτε σχέση με τον βιολογικό πατέρα της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.