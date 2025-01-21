Λογαριασμός
Γερμανία: Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο στο Ρόιτλινγκεν

Ένας 52χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο και ένας 44χρονος υπέκυψε στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο

αστυνομία

Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης που προκλήθηκε το πρωί από διαρροή αερίου σε εγκαταστάσεις του ομίλου Bosch στην πόλη Ρόιτλινγκεν της νοτιοδυτικής Γερμανίας.

Έπειτα από αναφορές για διαρροή σιλανίου σε εξωτερικό χώρο, ορισμένοι υπάλληλοι πήγαν να ερευνήσουν το συμβάν. Ακολούθησε όμως ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα ένας 52χρονος να βρει ακαριαίο θάνατο και ένας 44χρονος να υποκύψει στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Ένας εργαζόμενος υπέστη απώλεια ακοής λόγω της έκρηξης.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Γερμανία Έκρηξη Νεκροί
