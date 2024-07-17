Λίγες ημέρες έχουν μείνει μόνο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Και επειδή το Παρίσι θεωρείται ερωτική πόλη οι διοργανωτές θέλουν να περιορίσουν όσο μπορούν αυτόν τον ερωτισμό που εκπέμπει ανάμεσα στους αθλητές και τις αθλήτριες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, οι διοργανωτές δήλωσαν ότι 200.000 ανδρικά προφυλακτικά, 20.000 γυναικεία προφυλακτικά και 10.000 οδοντικά φράγματα θα διατεθούν στο Ολυμπιακό Χωριό, όπου 14.500 αθλητές και προσωπικό θα μεταβούν σε περίπου μία εβδομάδα.

Εδώ και δεκαετίες, στο Ολυμπιακό Χωριό διανέμονταν δωρεάν αντισυλληπτικά.Στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016 δόθηκαν 450.000 προφυλακτικά, συμπεριλαμβανομένων (για πρώτη φορά) 100.000 γυναικείων. Ακόμη και στους αγώνες του Τόκιο που τότε απαγορευόταν το σεξ λόγω των μέτρων κατά της Covid-19, μοιράστηκαν 160.000 δωρεάν προφυλακτικά – με αυστηρές οδηγίες στους αθλητές να μην τα χρησιμοποιούν, αλλά να τα πάρουν στο σπίτι ως αναμνηστικά. Έτσι, ενώ η διανομή διαφόρων ειδών αντισύλληψης είναι κάτι συνηθισμένο στο Ολυμπιακό Χωριό ο αριθμός των γυναικείων προφυλακτικών και των οδοντικών φραγμάτων που θα διανεμηθούν στο Παρίσι, είναι εντυπωσιακός.

Οι μελέτες φαίνεται να υποστηρίζουν το γεγονός ότι η χρήση γυναικείων προφυλακτικών δεν είναι ακριβώς ευρέως διαδεδομένη. Στην Εθνική Έρευνα για την Οικογενειακή Ανάπτυξη του 2006-10, μόνο το 1,7% των γυναικών στις ΗΠΑ ηλικίας 15 έως 44 ετών ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν ποτέ γυναικεία προφυλακτικά. Όσο για τα οδοντικά φράγματα, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε λεσβίες υπάρχουν πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι λίγοι τα χρησιμοποιούν.

Γιατί όμως θα μοιράσουν τόσα πολλά γυναικεία προφυλακτικά στο Παρίσι;

«Αυτό συμβαίνει για ορισμένους λόγους, όπως λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης και του γεγονότος ότι τα γυναικεία προφυλακτικά μπορεί να είναι ακριβά, δυσεύρετα και δύσκολα στην τοποθέτηση. Η χρήση οδοντικών φραγμάτων είναι χαμηλή εν μέρει λόγω εσφαλμένων υποθέσεων ότι τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δεν μπορούν να μεταδοθούν μέσω του στοματικού σεξ σε γυναίκες» λέει η Δρ Σόφι Κινγκ-Χιλ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ που ειδικεύεται στις σεξουαλικές συμπεριφορές, στην ιστοσελίδα Guardian.

Ωστόσο, μόνο και μόνο επειδή αυτές οι μορφές αντισύλληψης δεν είναι ευρέως διαδεδομένες δε σημαίνει ότι οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι είναι άστοχοι. «Είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς αναγνωρίζει έμμεσα τη σημασία της αυτονομίας των γυναικών και της σεξουαλικής τους ευχαρίστησης», λέει η Κινγκ-Χιλ «Τα γυναικεία προφυλακτικά και τα οδοντικά φράγματα, ειδικά, συνδέονται με τη σεξουαλική ευχαρίστηση μιας γυναίκας – αυτό είναι κάτι που εξακολουθεί να είναι ταμπού σε πολλά μέρη στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Δύσης».

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού φαίνεται λοιπόν ότι τα γνωρίζουν πολύ καλά όλα αυτά γι' αυτό και ο αριθμός τους είναι τόσο μεγάλος.

