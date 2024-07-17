Λογαριασμός
Φωτιά σε εμπορικό κέντρο στην Κίνα -Τουλάχιστον 8 νεκροί (Βίντεο)

Η πυρκαγιά έσβησε ωστόσο εκτιμάται ότι μέσα στο εμπορικό κέντρο υπάρχουν παγιδευμένοι

UPDATE: 21:36
Κίνα

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε εμπορικό κέντρο της πόλης Τσιγκόνγκ, στην επαρχία Σετσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Η φωτιά σημειώθηκε στη Ζιγκόνγκ, μια πόλη στην επαρχία Σετσουάν, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ, τοπική ώρα, στο εμπορικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο ενός κτιρίου 14 ορόφων, ανέφερε το CCTV. Από αναρτήσεις στα social media φαίνονται πυκνοί καπνοί να ξεπετάγονται μέσα από το κτίριο. 

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Περίπου τέσσερις ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 75 εγκλωβισμένοι στο εμπορικό κέντρο είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

