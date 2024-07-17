Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε εμπορικό κέντρο της πόλης Τσιγκόνγκ, στην επαρχία Σετσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Η φωτιά σημειώθηκε στη Ζιγκόνγκ, μια πόλη στην επαρχία Σετσουάν, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο.

🇨🇳FIRE ENGULFS SHOPPING MALL IN CHINA



An unknown number of people remain trapped after a fire broke out in a 14-story shopping mall in southwest China's Zigong City, Sichuan Province pic.twitter.com/DI69AobcMk — Dr. Noel JR (@mwango_noel) July 17, 2024

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ, τοπική ώρα, στο εμπορικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο ενός κτιρίου 14 ορόφων, ανέφερε το CCTV. Από αναρτήσεις στα social media φαίνονται πυκνοί καπνοί να ξεπετάγονται μέσα από το κτίριο.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Περίπου τέσσερις ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 75 εγκλωβισμένοι στο εμπορικό κέντρο είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

A huge fire has broken out at broke out at Jiuding Department Store in Zigong, Sichuan, China...pic.twitter.com/a1xO8WFPOy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 17, 2024η Ζιγκόνγκ, μια πόλη σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Πεκίνο, στην επαρχία Σετσουάν (νοτιοδυτικά).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.